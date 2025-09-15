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Τσίπρας: Ντροπή για Ελλάδα και ΕΕ η σιωπή για την εξαφάνιση του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική
11:29 - 15 Σεπ 2025

Τσίπρας: Ντροπή για Ελλάδα και ΕΕ η σιωπή για την εξαφάνιση του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα

Reporter.gr Newsroom
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Την εξαφάνιση του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη και βραβευμένου με Όσκαρ, Μπασέλ Άντρα, μετά την εισβολή του ισραηλινού στρατού στο σπίτι του, σχολίασε μέσω ανάρτησής του ο Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας την παντελή απουσία αντίδρασης τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από την ΕΕ.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στην πρόσφατη βράβευση του Άντρα με το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών στην Αθήνα, τον περασμένο Ιούνιο, για το ντοκιμαντέρ No Other Land, που συνυπέγραψε με τον Ισραηλινό σκηνοθέτη Γιουβάλ Αμπραχάμ. Όπως σημειώνει, ο Άντρα είχε επισκεφθεί την Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του και το νεογέννητο παιδί του, λίγους μόλις μήνες πριν την εξαφάνισή του.

Στρέφοντας τα πυρά του προς την ελληνική κυβέρνηση, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ επικαλείται «τη σωστή πλευρά της ιστορίας», αποφεύγει να στηρίξει κυρώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου και σιωπά μπροστά στον πόνο των Παλαιστινίων. Μια στάση, όπως αναφέρει, που προσβάλλει τις αρχές, την ιστορία και τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού.

Παράλληλα, καταδικάζει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτηρίζει υποκριτική και απούσα, κατηγορώντας την πως αποτυγχάνει να υπερασπιστεί τις ανθρωπιστικές αξίες που διακηρύσσει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Τσίπρα

«Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε χθες το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα, στον οποίο τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα απονείμαμε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ "No Other Land", μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ.

Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ξυλοδαρμός του αδελφού και του ξαδέλφου του, από ομάδες Ισραηλινών εποίκων που επιτέθηκαν στο χωριό του, Αλ Τουβάνι, στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται.

Ο Μπασέλ ήρθε τον Ιούνη στην Αθήνα με την οικογένειά του. Στην αγκαλιά της γυναίκας του ήταν διαρκώς το νεογέννητο παιδί τους.

Η βίαιη επίθεση εναντίον τους είναι μια από τις χιλιάδες που βιώνει καθημερινά ο παλαιστινιακός λαός, ο οποίος σφαγιάζεται και λιμοκτονεί με επιλογή της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.

Ως ευρωπαίους πολίτες, μας ντροπιάζει η στάση της ΕΕ, που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, αποδεικνύοντας την αποτυχία της ως διεθνής δύναμη, αλλά και την υποκρισία της, όταν ισχυρίζεται ότι δήθεν βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές και αξίες.

Ως Έλληνες, μας ντροπιάζει διπλά η στάση του κ. Μητσοτάκη, που μιλάει για "τη σωστή πλευρά της ιστορίας", αλλά μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και αγνοεί επιδεικτικά τον όλεθρο που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι, προσβάλλοντας τον λαό μας, τις αρχές, την ιστορία και τους αγώνες του.»

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