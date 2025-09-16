ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν δύο μήνες για να ομολογήσει ο Μαρινάκης ότι η Σεμερτζίδου είναι μέλος τη ΝΔ

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει:

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή.»

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε: «Έχουμε την ευκαιρία, μέσω της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, να ρίξουμε φως σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει στοιχίσει στη χώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα».

Ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση της κα Σεμερτζίδου, είπε ότι «όντως υπήρξε πολιτεύτρια της ΝΔ το 2019, αλλά το 2023 είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια. Σε ότι αφορά αν παραμένει στέλεχος της ΝΔ, αρμόδια είναι να απαντήσουν τα κομματικά όργανα».