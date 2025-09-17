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Σιμόπουλος: Να αποσυρθεί η νομοθετική ρύθμιση για τη διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ
Πολιτική
17:04 - 17 Σεπ 2025

Σιμόπουλος: Να αποσυρθεί η νομοθετική ρύθμιση για τη διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, στην οποία συζητείται σήμερα το νομοσχέδιο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα» έκανε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, προκειμένου να διατυπώσει τις ενστάσεις του και να ζητήσει την απόσυρση του άρθρου 36 που αφορά την διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ.

Ο κ. Σιμόπουλος σημείωσε «ότι η ΔΕΘ αποτελεί την ψυχή της πόλης και σήμερα η πόλη δια των φορέων της αδυνατεί να εκχωρήσει αυτή την ψυχή.»

«Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει», συνέχισε ο βουλευτής και σημείωσε: «Η συναίνεση σήμερα, ουσιαστικά για αντίθεση πρόκειται , πάνω στο επίδικο θέμα του τρόπου διορισμού του ΔΣ της ΔΕΘ είναι πολύ μεγάλη.»

Ακόμη, προσέθεσε: «Δεν μπορεί σε ζητήματα όπως είναι η ανάπλαση και η επέκταση-μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ η πόλη να απουσιάζει.

Ίσως η συμμετοχή στο ΔΣ ορισμένων φορέων να είναι μια λύση.

Ίσως η συμμετοχή των φορέων στην διαδικασία επιλογής των εκτελεστικών μελών να είναι μια άλλη.

Ίσως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω προτάσεων να είναι η καλύτερη επιλογή μαζί με μια συζήτηση τα εκτελεστικά μέλη να έχουν κάποια μορφή εντοπιότητας. Ιδέες δίνω για να αρθεί το διαφαινόμενο αδιέξοδο.»

Κατέληξε, τέλος, αναφέροντας: «Συζητείστε με τους φορείς. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν. Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη. Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία.»

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση του κ. Σιμόπουλου

Ήταν κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1960 όταν, μικρό παιδί, έβλεπα τα πυροτεχνήματα των εγκαινίων της ΔΕΘ από την ταράτσα στο πατρικό μου σπίτι στην αρχή της Αγίου Δημητρίου.

Από τότε μέσα στο αίμα μου κυλάει η Έκθεση, η ΔΕΘ ,όπως σχεδόν και στο σύνολο των Θεσσαλονικέων.

Η Έκθεση πέρασε από πολλά κύματα.

Ανήκω σε αυτούς που έχουν αρθρογραφήσει στο παρελθόν ότι πρέπει να επικεντρωθεί στον εκθεσιακό της ρόλο και όχι να στηρίζεται σε δημόσιους οργανισμούς και σε επισκέπτες της βόλτας και της αναψυχής.

Πριν λίγα χρόνια, μάλιστα, με αφορμή τα συνηθισμένα επεισόδια των εγκαινίων, πρότεινα ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί να έρχονται στην πόλη, εκτός των εγκαταστάσεών της, σε ένα αναπτυξιακό συνέδριο και όχι να εμφανίζονται πάντα με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο.

Παράλληλα, όμως, αρκετά παλιός είμαι άλλωστε, έζησα να διορίζονται πχ από υπουργούς πριν χρόνια στο ΔΣ της ΕΛΒΟ άνθρωποι χωρίς καμιά επαφή με την πόλη, ενώ ακόμη και στη τωρινή διακυβέρνησή μας να διορίζεται από υπουργό σε ΔΣ οργανισμού της πόλης άνθρωπος από την εκλογική του περιφέρεια που έρχεται μια ημέρα τη βδομάδα στη πόλη.

Με βάση τα παραπάνω πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα να διατυπώσω τις ενστάσεις μου , όπως και οι θεσμικοί φορείς της πόλης ,στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει τον τρόπο διορισμού του ΔΣ της ΔΕΘ.

Η Θεσσαλονίκη με τη διακυβέρνηση της ΝΔ, αλλάζει πρόσωπο σε επίπεδο υποδομών . Το σημειώνω αυτό σε κάθε ευκαιρία.

Κατανοώ επίσης την ανάγκη να διοικείται με τεχνοοικονομικά κριτήρια , ειδικά σε θέματα στελεχιακού δυναμικού , προμηθειών κλπ.

Αλλά η ΔΕΘ αποτελεί την «ψυχή» αυτής της πόλης και σήμερα η πόλη δια των φορέων της αδυνατεί να εκχωρήσει αυτή την ψυχή.

Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει.

Η συναίνεση σήμερα, ουσιαστικά για αντίθεση πρόκειται , πάνω στο επίδικο θέμα του τρόπου διορισμού του ΔΣ της ΔΕΘ είναι πολύ μεγάλη.

Προσωπικά δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη συναίνεση.

Σε δύσκολες κοινοβουλευτικά στιγμές στήριξα τη κυβέρνηση ακόμη και σε θέματα με τα οποία είχα σημαντικές ενστάσεις.

Τώρα ,όμως ,δυσκολεύομαι πάρα πολύ.

Κύριε υπουργέ, ζητώ να αποσύρετε την επίμαχη διάταξη και να συζητήσετε με τους φορείς για την εξεύρεση μιας μέσης λύσης.

Δεν μπορεί σε ζητήματα όπως είναι η ανάπλαση και η επέκταση-μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ η πόλη να απουσιάζει.

Ίσως η συμμετοχή στο ΔΣ ορισμένων φορέων να είναι μια λύση.

Ίσως η συμμετοχή των φορέων στην διαδικασία επιλογής των εκτελεστικών μελών να είναι μια άλλη.

Ίσως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω προτάσεων να είναι η καλύτερη επιλογή μαζί με μια συζήτηση τα εκτελεστικά μέλη να έχουν κάποια μορφή εντοπιότητας.

Ιδέες δίνω για να αρθεί το διαφαινόμενο αδιέξοδο.

Συζητείστε με τους φορείς

Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν.

Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη.

Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία.

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