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ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Όποτε τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα
Πολιτική
21:57 - 17 Σεπ 2025

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Όποτε τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα

Reporter.gr Newsroom
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«Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια ο κ. Μητσοτάκης, αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί πρέπει η χώρα άμεσα να γυρίσει σελίδα, γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.

Και προσθέτει: «Για άλλη μια φορά φάνηκε ότι είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών κι έδειξε ότι δεν κατανοεί καν τι συμβαίνει στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, ιδίως με την ακρίβεια. Φόρτωσε δε την ευθύνη στους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν ακόμα πόσο καλά είναι τα μέτρα που εξήγγειλε, αλλά θα τα καταλάβουν από την 1/1/2026».

«Δεν αναφέρθηκε στα καρτέλ, δεν αναφέρθηκε στην αισχροκέρδεια και κυρίως ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θα πειράξει τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη τους. Στο όνομα του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, θα συνεχίσει να βλέπει δισεκατομμύρια να βγαίνουν από τις τσέπες των πολιτών και να καταλήγουν στα αποθεματικά των τραπεζών, των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, των πετρελαιοειδών, των super market», σημειώνει η Κουμουνδούρου στον απόηχο της συνέντευξης του πρωθυπουργού.

Για μείωση ΦΠΑ και ρεύμα

«Ο κ. Μητσοτάκης για του έμμεσους φόρους είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ευνοούσε τους πλούσιους και τους τουρίστες, γι’ αυτό και δεν υιοθέτησε το συγκεκριμένο μέτρο! Είναι γνωστό ακόμα και σε πρωτοετή φοιτητή οικονομικής σχολής ότι οι έμμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ, δηλαδή, πλήττει κυρίως τους φτωχότερους συμπολίτες και τα μεσοστρώματα. Την ίδια στιγμή, πανηγυρίζει για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά!

Σε ό,τι αφορά δε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν υπάρχει ακρίβεια, αφού οι τιμές του Σεπτεμβρίου είναι μειωμένες. Ξέχασε όμως να δει τις τιμές του Αυγούστου και πιθανώς του Οκτωβρίου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για προσφυγικό-μεταναστευτικό

Σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, η Κουμουνδούρου αναφέρει: «Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό κάλυψε πλήρως τον ακροδεξιό υπουργό του τον κ. Πλεύρη, λέγοντας ότι δεν υπάρχει στρατηγική Πλεύρη αλλά κυβερνητική στρατηγική. Να το θυμάται αυτό όταν θα έρθει η πλήρης αποτυχία στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, γιατί δεν θα πρόκειται για αποτυχία Πλεύρη αλλά για αποτυχία Μητσοτάκη. Επί έξι χρόνια έχουν ακυρώσει το σύστημα επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων, που ετοίμασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και, την ίδια στιγμή, υποκριτικά μιλάει για ενίσχυση της επιτήρησης. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε, για επικοινωνιακούς λόγους, να ανακοινώσει ότι θα στείλει τον στόλο νοτιοανατολικά της Κρήτης. Τι έγινε τελικά αυτό το σχέδιο; Πήγε να κάνει παρέα με τον πλωτό φράχτη του κ. Στεφανή;».

Για τη Γάζα

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα, επισημαίνει: «Όλος ο κόσμος βλέπει σε ζωντανή μετάδοση ότι στη Γάζα ισοπεδώνονται πόλεις, εκτελούνται άμαχοι εν ψυχρώ, η πείνα και η δίψα οδηγεί Παλαιστινίους σε μαρτυρικό θάνατο, αλλά για τον κ. Μητσοτάκη είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός «γενοκτονία». Δεν μπορεί να κατανοήσει το πρόσφατο πόρισμα του ΟΗΕ, που κάνει λόγο ρητά ότι στη Γάζα διαπράττεται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, με ευθύνη του κράτους του Ισραήλ. Είναι ντροπιαστική αυτή η θέση για τη χώρα».

«Στο μόνο θέμα που είπε την αλήθεια, έστω και μισή, ο κ. Μητσοτάκης ήταν στο ότι παραδέχτηκε την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως είναι φυσιολογικό φαινόμενο, λόγω του μεγέθους του κόμματος του… Δεν είπε βέβαια τίποτα για το μέγεθος των γαλάζιων ακρίδων. Δεν είπε, επίσης, τίποτα για την εγκληματική οργάνωση, που περιγράφει το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ενώ είπε ρητά ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία προκειμένου να εμποδίσει την έρευνα για τα γαλάζια στελέχη, λέγοντας ότι, σύμφωνα με τη… γνώμη τους, είναι αθώοι. Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας… ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

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