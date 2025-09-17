Μητσοτάκης: Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες – Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία

Κατηγορηματικός απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο δημοσιονομικής εκτροπής, το οποίο θα μπορούσε να επαναφέρει τη χώρα σε καθεστώς επιτήρησης, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη (17/9).

Ερωτηθείς σχετικά με το μείγμα των μέτρων που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του (….) Είναι λάθος η άποψη ότι παράγουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα από όσα μας ζητούν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μάθουν εάν υπάρχει δυνατότητα για κάποιον να δώσει περισσότερα απ όσα εμείς δίνουμε στους πολίτες.»

«Εδώ δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα, γιατί κάπως έτσι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τα δημόσια οικονομικά κάποιοι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένο. Γιατί είναι ορισμένο; Γιατί έχουμε οροφές δαπανών από την ΕΕ και από αυτές προκύπτει το ποσό των 1,76 δισεκ. ευρώ», συμπλήρωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επικρίνουν την οικονομική πολτική της κυβέρνησης.

Πλεόνασμα και μείωση φόρων

Απαντώντας, δε, στις κατηγιορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης για «ματωμένα πλεονάσματα», ο πρωθυπουργός είπε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Και όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης».

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στους λόγους, για τους οποίους δεν προχώρησε σε μείωση έμμεσων φόρων στα τρόφιμα, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Η μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα θα στοίχιζε πάνω από 1 δισεκ. ευρώ. Το θέμα είναι ποιο θα ήταν το όφελος για τα νοικοκυριά; Η Ισπανία γιατί το επανέφερε; Αν υποθέσουμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο. Και αν περνούσε όλη αυτή η μείωση -που έχω σοβαρή αμφιβολία αν περνούσε όλη αυτή η μείωση, γιατί η ΤτΕ μας λέει ότι μόνο το 20% τελικά θα περνούσε στην τελική τιμή - το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ τον μήνα.»

Όσο για τον «πατριωτικό φόρο», μία πρόταση του κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές» και προσέθεσε: «Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο».

Καθώς ο δημοσιογράφος επανέρχεται στο θέμα της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης απαντά: «Οι πολίτες δεν έχουν δει ούτε την αύξηση των μισθών στην πραγματικότητα ούτε την επιστροφή ενός ενοικίου. Τον Νοέμβριο επιστρέφουμε ένα ενοίκιο, αυτό σημαίνει μείωση ενοικίου 8%. Βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή βίζα και στο Airbnb, που φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσουν. Εξετάζουμε και νέους, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές. Δίνουμε κίνητρα να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, για να ισορροπήσουν οι τιμές», ενώ σχετικά με τον 13ο μισθό, σχολιάζει: «Όποιος θέλει να τον δώσει, θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Είναι πολύ απλό.»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένα πρόβλημα του παρελθόντος - Δεν τα καταφέραμε

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός χαρακτήρσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ένα «εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα», το οποίο η κυβέρνηση «κληρονόμησε από το παρελθόν».

«Δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δικιά μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπα με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι’ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον περάσουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Γιατί, κ. Χατζηνικολάου; Διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον Οργανισμό ενσωματώνοντας τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές», είπε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε πληρωμές άνω των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο και αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δείτε πόσες υποθέσεις αυτή τη στιγμή εκδικάζονται τώρα από την Ελληνική Δικαιοσύνη πριν ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα σαφέστατα υπήρχε αίσθηση ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει κάτι το οποίο ήταν προβληματικό. Υποθέσεις πήγαν στον Εισαγγελέα.»

«Είχα πει και στις προηγούμενες εκλογές ότι όταν μια κυβέρνηση θέτει συνολικά το έργο της στην κρίση του ελληνικού λαού, μιλάμε για μια ζυγαριά. Θα υπάρχουν ζητήματα στα οποία τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση και ζητήματα στα οποία δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών.», είπε ακόμη και λίγο αργότερα συμπλήρωσε:

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχω πει αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας. Θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας. Είμαι πολύ ειλικρινής, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για μένα δεν είναι άλλοθι.»

Ελληνοτουρκικά και ανησυχία για το «Πίρι Ρέις»

Σχετικά με τις πληροφορίες για επικείμενη κινητικότητα από το «Πίρι Ρέις» και ερωτώμενος εάν ανησυχεί για κάποιο θερμό επεισόδιο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε αρνητικά: «Όχι δεν ανησυχώ», είπε, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαύομαι» και επεσήμανε ως ένα παράδειγμα τη σημερινή έγκριση από το ΚΥΣΕΑ για την αγορά και τέταρτης φρεγάτας «Belharra».

Μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη

Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το νησί «δεν βουλιάζει» απο μετανάστες, αλλά «είμαστε 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι» και η αύξηση των ροών συνέβη μόνο για δύο ημέρες, ενώ υποστήριξε πως «στείλαμε μήνυμα στους διακινητές». Σχετικά, δε, με τους ευρωπαϊκούς πόρους για το μεταναστευτικό που αναλογούν στην χώρα μας, σημείωσε ότι δεν υπολείπονται σε σχέση με αυτούς που παίρνουν άλλα κράτη και πως πρόκειται να «πάρουμε περισσότερα».

Chevron: Μία εθνική επιτυχία

Σχετικά με την προσφορά της αμερικανικής Chevron για τα μπλοκ νότια της Κρήτης, ο πρωθυπουργός είπε πως αποτελεί μία πολύ σημαντική οικονομική και γεωπολιτική εξέλιξη, ενώ σημείωσε ότι οι προσπάθειες για την υλοποίηση του έργου ήταν μακρόχρονες και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και επί συγκυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Επειδή εγώ θέλω να είμαι να είμαι δίκαιος. Ήταν μια πολιτική η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και επί συγκυβέρνησης. Όμως τώρα τελεσφόρησε. Άρα εγώ με θα έλεγα με γενναιοδωρία πολιτική, ζητώ από όλους να αναγνωρίσουν ότι αυτή είναι μια εθνική επιτυχία, η οποία έφτασε στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης, γιατί έχουμε πολλή δουλειά ακόμα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με πολλή συστηματική δουλειά την οποία έκανε η χώρα μας. Γιατί; Γιατί σήμερα η χώρα μας θεωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμος ενεργειακός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο.»

Γάζα: Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο «γενοκτονία»

«Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν το λέω πρώτη φορά. Το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Και δεν το λέω μόνο σε εσάς. Το λέω και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές και στον πρόεδρο του Ισραήλ», είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτώμενος, δε, αν ενστερνίζεται τον όρο «γενοκτονία», απάντησε: «Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Δεν είμαι... είναι αυτός ένας πολύ βαρύς όρος ο οποίος απαιτεί άλλου είδους... Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση.»

«Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης, της έκτασης βίας. Και πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει κ. Χατζηνικολάου, να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, δεν θα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και θα τα λέμε και δημόσια και κατ' ιδίαν. Εγώ λοιπόν κάνω ακόμα τώρα μια δημόσια έκκληση για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση στη Γάζα. Δεν έχω αυταπάτες, διότι βλέπω ότι έχουν παρθεί οι αποφάσεις. Δεν έχω αυταπάτες σε αυτό. Και να μη σταματήσουν μόνο οι επιχειρήσεις στη Γάζα. Να σταματήσουν και οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη.»

Όσον αφορά στις κυρώσεις που θα λάβει η ΕΕ εναντίον του Ισραήλ, ο κ. Μητσοτάκης είπε:

«Η Ελλάδα θα τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν δούμε την τελική πρόταση. Δεν είμαι σίγουρος ότι μια αναστολή αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της Ευρώπης και της πατρίδος μας και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά η Ελλάδα προσθέτει τη φωνή της στις πολλές χώρες που λένε ότι αυτή η ανθρωπιστική κρίση πρέπει να σταματήσει. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα έστειλε στρατιωτικά αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια εποχή όπου δεν έμενε καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έχουμε πάρει διακριτικά τραυματίες από τη Γάζα. Θέλουμε να περιθάλψουμε τραυματίες, παιδιά από τη Γάζα. Όποτε μας δίνεται η δυνατότητα το κάνουμε. Και το μήνυμα αυτό είναι σαφές και μεταφέρεται και δημόσια και κατ' ιδίαν στην ηγεσία του Ισραήλ.»

Ερωτηθείς σχετικά με τη δημοσκοπική πτώση της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης είπε αρχικά: «Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε οι μετρήσεις και το λένε όλες οι μετρήσεις» και συμπλήρωσε:

«Το γεγονός και το ΠΑΣΟΚ είναι στην κατάσταση που είναι και άνθρωποι μετριοπαθείς που θα προσδιορίζονται ως κεντρώοι ψηφοφόροι, τελικά φαίνεται να ακούνε περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από ότι το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να έχει και κάτι να κάνει με τη δικιά μας πολιτική στον τομέα αυτό.

Κύριε Χατζηνικολάου, τον Απρίλιο του 2023, δύο μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, στις μετρήσεις που γινόντουσαν τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32%, 33%.. Κέρδισε τις εκλογές με 40%. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί το ίδιο, αλλά ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σκηνικό σε 18 μήνες από τώρα ή σε 20 μήνες από τώρα, όταν θα γίνουν οι εθνικές εκλογές.»

Όσον αφορά, δε, τον χρόνο των εκλογών είπε: «Από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και σ’ εσάς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες για αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό. Η τελική κρίση όμως, κ. Χατζηνικολάου, ανήκει ελληνικό λαό.»

Συνεργασία με την αντιπολίτευση

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη προσωπικά, ο πρωθυπουργός είπε: «Τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα, στα οποία μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Π.χ., το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο ξέρετε απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Άρα εγώ θα επιδιώκω με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Όσο για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός είπε πως «δεν του πέφτει λόγος», πάντως του θυμίζει «αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα», ενώ υπενθύμισε πως, σε κάθε περίπτωση, σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ.