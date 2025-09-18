Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές - Από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί του Λυκείου

Στο Εθνικό Απολυτήριο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον ALPHA την Πέμπτη (18/9), η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσίασε ένα πλαίσιο της μεταρρύθμισης που προτείνει η ΝΔ.

Η υπουργός σημείωσε πως δεν είναι δίκαιο η προσπάθεια ενός μαθητή να κρίνεται αποκλειστικά σε 3 ώρες εξετάσεων., γι' αυτό και προκρίνεται το "Εθνικό Απολυτήριο".

Στόχος είναι με τημεταρρύθμιση που θα γίνει να έχει το λύκειο ρόλο στο μέλλον των μαθητών και να γίνει ένας πραγματικός "προθάλαμος" των πανεπιστημίων.

Όπως εξήγησε, από το 2029 θα προσμετρώνται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ακόμη ότι οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.