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Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει μεγάλη ανατροπή – Η προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ δεν επηρεάζει το κόμμα
Πολιτική
13:21 - 18 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει μεγάλη ανατροπή – Η προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ δεν επηρεάζει το κόμμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μπορεί να επιτευχθεί μια μεγάλη ανατροπή στις επόμενες εκλογές. Ακόμα, για την προσχώρηση του κ. Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν χάνει κάτι.

Αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη ανατροπή στις επόμενες εκλογές, καθως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πλήρες και άρτιο πολιτικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να συσπειρώσει γύρω του ευρύτερες δυνάμεις. «Όταν έχεις ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, και λέω ρευστό κυρίως όσον αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, όταν μπουν τα κεντρικά διλήμματα «πολιτική αλλαγή ή στασιμότητα» εκείνος που έχει ένα άρτιο πρόγραμμα, ένα ιδεολογικό οπλοστάσιο και το πολιτικό προσωπικό που είναι ικανό να το εφαρμόσει η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο ότι εκλογές με αυτή την ένταση ζητήσαμε αφού ο Ν.Ανδρουλάκης παρουσίασε την εναλλακτική πρόταση, μια πρόταση η οποία δεν είναι μόνο διαφορετική από της ΝΔ σε επίπεδο παροχών, είναι διαφορετική σε επίπεδο διαχείρισης θεσμών, σε επίπεδο αντιμετώπισης της δημόσιας διοίκησης και του κράτους».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα θα επικοινωνήσει τις προτάσεις του. Το πρόγραμμα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ «δεν ήταν μια αποσπασματική πρόταση διανομής ενός πλεονάσματος εξαμήνου», αλλά ένα μίνιμουμ όσων σκοπεύει να εφαρμόσει σε ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο και ανέρχεται σε λιγότερο από 2,6 δισ., ενώ η κυβέρνηση από τα φετινά πλεονάσματα αναφέρει ότι διαθέτει συνολικά 3,2 δισ..

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, παρουσίασε λιγότερα από όσα σχεδιάζει να υλοποιήσει το κόμμα, επικεντρώνοντας μόνο σε όσα δεσμεύεται 100% ότι θα πραγματοποιηθούν.

Κληθείς να σχολιάσει την προσχώρηση του κ. Λοβέρδου στη ΝΔ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Δεν χάνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Λοβέρδος δεν ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ εδώ και δύο χρόνια, ήταν επικεφαλής ενός δικού του προσωπικού κόμματος. Έλεγε για πάντα ΠΑΣΟΚ και τελικά πάει στη ΝΔ, έλεγε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ και σήμερα πάει στη ΝΔ και νομίζω ότι ο πολιτικός λόγος του κ. Λοβέρδου τα τελευταία χρόνια πιο πολύ μοιάζει με τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ παρά αφορά το Κέντρο».

Όπως τόνισε, αν το ΠΑΣΟΚ βγει δεύτερο στις επόμενες εκλογές θα σημαίνει ότι θα έχει εγκριθεί να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που παράγει αδιέξοδα και ξεκαθάρισε ότι «εμείς σε μια πολιτική που παράγει αδιέξοδα δεν ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε. Εμείς ενδιαφερόμαστε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ανόρθωση και στην οικονομική ανάταξη και αυτό δεν γίνεται αν η ΝΔ δεν περάσει στην αντιπολίτευση».

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