Χρυσοχοΐδης: Η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις συνεχίζεται – 6.000 ΑΦΜ στο «μικροσκόπιο»

«Δεν φτιάχνεται πολιτική με συνθήματα. Η πολιτική απαιτεί πράξεις, θεσμούς, αποφάσεις», δηλώνει με έμφαση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του, στην οποία αναφέρεται στις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, τον νέο ΚΟΚ και τις κάμερες στους δρόμους, ενώ τοποθετείται ακόμη και σχετικά με τις φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης, αλλά και τις επιδιώξεις της αντιπολίτευσης.

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός υπογράμμισε: «Η έρευνα προχωράει σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Από τη μία, συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στους 600.000 ΑΦΜ, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις. Από την άλλη, έχει ξεκινήσει και παράλληλη έρευνα για τον εντοπισμό εγκληματικών κυκλωμάτων που δρούσαν συντονισμένα για να εξασφαλίσουν υπέρογκα ποσά… Πιστεύω ότι η απόφαση του πρωθυπουργού να ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – έναν ανεξάρτητο και θεσμικά κατοχυρωμένο οργανισμό, ο οποίος εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – αποτελεί καθοριστικό βήμα για να μπουν επιτέλους κανόνες και διαφάνεια στον τομέα αυτό».

Μιλώντας για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επεσήμανε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί και είπε: «Από τη σύσταση της υπηρεσίας, πριν δέκα μήνες, έχουν συλληφθεί 1.400 άτομα που σχετίζονται με οργανωμένο έγκλημα, εκ των οποίων οι 500 βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Αυτοί οι αριθμοί είναι πρωτόγνωροι για τα ελληνικά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, στις τοπικές κοινωνίες, όπου ο κόσμος υποφέρει από φαινόμενα όπως οι κλοπές και οι διαρρήξεις, γίνεται σοβαρή δουλειά. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε εξαλείψει το πρόβλημα, όμως δουλεύουμε ακατάπαυστα για να μειώσουμε περαιτέρω την εγκληματικότητα. Ήδη, έχει υπάρξει σημαντική πτώση. Στη Δυτική Αττική, ωστόσο, παραμένει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σε ορισμένους οικισμούς, κυρίως σε περιοχές ευάλωτων ομάδων Ρομά, όπου εντοπίζεται έντονη παραβατικότητα. Όσοι πρέπει να τιμωρηθούν θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να επικρατήσει ηρεμία και κοινωνική τάξη».

Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το μέτρο της τοποθέτησης 1.000 καμερών στο λεκανοπέδιο Αττικής, δήλωσε: «Οι κάμερες αυτές θα καταγράφουν όχι μόνο παραβάσεις του ΚΟΚ, αλλά και άλλες αντικοινωνικές ή παράνομες συμπεριφορές. Η Τροχαία ήδη έχει καταγράψει αξιοσημείωτη αύξηση στη βεβαίωση παραβάσεων, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η μη χρήση προστατευτικού κράνους. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: γιατί κάποιος να μη φοράει κράνος ενώ οδηγεί; Πώς μπορεί κάποιος να αδιαφορεί τόσο για τη ζωή του; Αυτό δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό. Όποιος εντοπίζεται χωρίς κράνος, θα κληθεί να πληρώσει βαρύ πρόστιμο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διακινδυνεύεται η ζωή, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, με τέτοια ανευθυνότητα».

Σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υπογράμμισε τη σημασία της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής: «Η σταδιακή μείωση των φόρων είναι μια συνεπής πολιτική επιλογή. Όμως, η πλήρης αποδόμηση της φορολογικής πολιτικής και της είσπραξης φόρων θα ήταν εξαιρετικά επιπόλαιη στάση. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι οι φοροελαφρύνσεις. Όταν μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση, αυξάνεται το καθαρό εισόδημα και ενισχύεται η αγοραστική δύναμη. Αυτά είναι άμεσες θετικές συνέπειες για τους πολίτες».

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση, ανέφερε: «Δεν φτιάχνεται πολιτική με συνθήματα. Η πολιτική απαιτεί πράξεις, θεσμικές παρεμβάσεις, αποφάσεις. Όποιος περιορίζεται στις φραστικές εξαγγελίες, δεν προχωρά ουσιαστικά».

Όσον αφορά την πολιτική του ένταξη στη Νέα Δημοκρατία το 2019, εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του, λέγοντας: «Το κρίσιμο κάθε φορά είναι ποιος εκφράζει πραγματικά ένα ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ποιος μπορεί να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να οδηγήσει τη χώρα μπροστά. Η επιλογή μου να συμπορευτώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και να εκλεγώ πρώτος βουλευτής στη Β2 Δυτική Αθηνών – μια περιοχή με έντονη παρουσία λαϊκών στρωμάτων – ήταν απόλυτα συνειδητή. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι εκπροσωπώ ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα που, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, θέλει ουσιαστική πρόοδο, μεταρρυθμίσεις και ασφάλεια».

Κλείνοντας, σχολίασε και τον στόχο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, να αναδειχθεί το κόμμα του πρώτο στις επόμενες εκλογές και είπε: «Καθένας κρίνεται από όσα λέει. Αυτό που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης θα το αποτιμήσει η κοινωνία: πρώτα μέσα από τις δημοσκοπήσεις και τελικά από την ετυμηγορία της κάλπης. Τα κόμματα οφείλουν να εκφράζουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και ομάδες πολιτών. Δεν είναι μόνο θέμα ηγεσιών· κυρίως μετράει το ποιοι εκπροσωπούνται και τι διεκδικούν. Τα κόμματα υπάρχουν για να αρθρώνουν τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα των πολιτών – με την καλή έννοια του όρου. Κι εκεί, τελικά, κρίνεται το κάθε κόμμα: στο τι φέρνει για την κοινωνία».