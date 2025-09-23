Χρηματιστήριο: Άνοδος 1% με τραπεζική ώθηση και ικανοποιητικό τζίρο - Οι μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις

Η νέα τραπεζική άνοδος στο ΧΑ (ΔΤΡ +2,1%) έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην αγορά με αποτέλεσμα το δυνατό κλείσιμο για τον ΓΔ (2063 +1%) με την υποστήριξη και του πολύ υψηλού τζίρου στα 210 εκ. που επανήλθε στα επίπεδα του Αυγούστου, τραβώντας έτσι και την πλειονότητα των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε υψηλότερα επίπεδα.

ΕΤΕ +2,5%, ΠΕΙΡ +2.2%, BOCHGR +2,3% , ΑΛΦΑ +3,06% και Optima +1,8% ήταν οι μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις την Τρίτη (23/9), ακολουθούμενες από ΟΠΑΠ +1,4%, ΜΟΗ +1% και κυρίως CENER +2,8%.

Απώλειες σε ΕΛΧΑ -1% μετά το πρόσφατο ράλι, ΑΡΑΙΓ -0,3% , AKTR -0,4%.

Αδύναμος κρίκος η METLEN -1,3% που δεν έχει επιβεβαιώσει σε καμία περίπτωση την έκθεση της Morgan Stanley για εισροές στην μετοχή. Μπήκε πλέον σε αγοραστική ζώνη (χαμηλό ημέρας στα 48,80 -2,5%) μετά την πολυήμερη υποχώρηση από τα υψηλά των 57 ευρώ (-14%) ενώ μόλις χθες ανακοινώθηκε και το άνοιγμα short θέσης στην μετοχή από ξένο fund.

Χαμηλότερες πτήσεις στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM στο +0,25% με ΑΔΜΗΕ +1,5%, ΑΒΑΞ +4.7% (σε υψηλό έτους) και ΚΟΥΕΣ +0,7%.

Συσσώρευση για την ΙΝΛΟΤ μετά τα πρόσφατα υψηλά, υποχώρηση σε ΦΡΛΚ -1,4%, ΚΡΙ -1,4%, ΟΛΠ -0,5% και ΕΧΑΕ -0,7%.

Αρκετή κινητικότητα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΑΛΜΥ +3,8%, ΚΟΥΑΛ +1,3% και συνολικά τις περισσότερες μετοχές που διαπραγματεύτηκαν με θετικό πρόσημο (76 ανοδικές για 51 καθοδικές).

Η σημαντική ρευστότητα που θα αντληθεί από την ομολογιακή αγορά (συνολικά 1,5 δις) δεν φαίνεται – για την ώρα – να επηρεάζει την μετοχική, με τους επενδυτές να έχουν σαφώς βελτιωμένη διάθεση για ρίσκο.

Μέσα στην εβδομάδα ουσιαστικά ολοκληρώνεται και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου εταιριών που ανήκουν στις δύο βασικούς δείκτες (FTSE & FTSEM) με ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ στην υψηλή, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΑΒΑΞ στην μεσαία, μεγέθη που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν και την απόσταση που υπάρχει από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και άρα το πιθανό ανοδικό περιθώριο.

Στα διεθνή, δεν κράτησε το πρωινό ανοδικό ξέσπασμα στον Dax (υψηλό στις 23726 +0,85%) με όλες τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται οριακά θετικά (Stoxx600 +0.55%) και τα βλέμματα στραμμένα στις ΗΠΑ στις σημαντικές συναντήσεις ηγετών γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στα κρίσιμα μέτωπα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης