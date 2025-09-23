Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη (24/9) στη Λ. Ποσειδώνος λόγω έργων

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, από τις 22.00 έως τις 06.00 της Πέμπτης, λόγω εργασιών.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της Ποσειδώνος μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.