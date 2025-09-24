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Τσουκαλάς: Ασέβεια και ερασιτεχνισμός η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν
Πολιτική
17:26 - 24 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Ασέβεια και ερασιτεχνισμός η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την αιφνιδιαστική ακύρωση της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την εξέλιξη «αρνητικό μήνυμα» και «ασέβεια απέναντι στη χώρα μας και τον πρωθυπουργό», κάνοντας λόγο για «ερασιτεχνισμό στον τρόπο που δρομολογήθηκε και ανακοινώθηκε το ραντεβού».

«Η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι έχει την πρωτοβουλία ακυρώνοντας την τελευταία στιγμή. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να πέσει σε αυτή την παγίδα. Χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και σοβαρότερη εικόνα», τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός «πέντε μέρες πριν έλεγε πως και ο ίδιος και ο Ερντογάν θέλουν να μιλήσουν» και τελικά «η συνάντηση ανεβλήθη ενώ λίγη ώρα νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για διχοτόμηση της Κύπρου και σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο». Υπογράμμισε επίσης ότι ο Ταγίπ Ερντογάν «αναφερόταν εμμέσως στη διασύνδεση με τοποθέτηση καλωδίου και στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, όπου ήδη συμμετέχει μέσω τρίτων εταιρειών, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θα μπει».

Κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η ρητορική της «Γαλάζιας Πατρίδας» κλιμακώνεται και «οι θεωρίες περί ‘ήρεμων νερών’ και κατευνασμού δεν έχουν επιβεβαιωθεί». Αντιθέτως, όπως είπε, «η Τουρκία σήμερα έχει περισσότερους συμμάχους από ό,τι είχε εδώ και χρόνια», ενώ «η Ελλάδα δεν δείχνει να διαθέτει τις ίδιες δυνατότητες».

Στην τοποθέτησή του υπενθύμισε ότι, παρά τη σωστή, όπως τη χαρακτήρισε, στάση της Αθήνας στον πόλεμο της Ουκρανίας, «η χώρα μας δεν κατάφερε να πείσει τους εταίρους ότι αναθεωρητισμός υπάρχει και από την πλευρά της Τουρκίας». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να στηλιτεύσει τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στη ΝΔ: «Πώς είναι δυνατόν να κατηγορούμαστε εμείς ότι βλάπτουμε την εικόνα της χώρας, όταν ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας κατηγορεί τον νυν υπουργό Άμυνας και πρώην Εξωτερικών ότι ‘πιάστηκαν στον ύπνο’;».

Για το παλαιστινιακό ζήτημα, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε το αυξανόμενο ρεύμα αναγνωρίσεων από μεγάλες χώρες και υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την επικαιροποίηση του ψηφίσματος του 2015 στη Βουλή. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να στέκεται αδρανής όταν η Ευρώπη και οι πιο ανεπτυγμένες χώρες μπαίνουν μπροστά. Στη Γάζα εκτυλίσσεται μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία», υπογράμμισε.Αναφερόμενος στην υπόθεση Ρούτσι, τόνισε ότι «η τελική απόφαση ανήκει στη Δικαιοσύνη», ωστόσο, όπως είπε, «όταν ένας πατέρας ζητά εκταφή για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του, αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμά του. Εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η δίκη ούτε άλλο έννομο αγαθό, η απόρριψη δεν δικαιολογείται».

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και το ιδιωτικό χρέος, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προστασία από τα funds, σημειώνοντας ότι «η χώρα δεν πρέπει να είναι ξέφραγο αμπέλι». Υποστήριξε δε ότι η παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ «ανέδειξε με καθαρότητα και συγκεκριμένες θέσεις το πολιτικό μας σχέδιο», το οποίο, όπως είπε, «αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για λαϊκά στρώματα και μεσαία τάξη, από την αριστερά έως το κέντρο».

«Έχουμε πολιτικό σχέδιο, κοστολογημένο πρόγραμμα, και το δίκιο με το μέρος μας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία προβάλλει μια αποτυχημένη συνταγή αδράνειας», τόνισε. Κλείνοντας, κάλεσε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «να βγουν μπροστά και να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα σε όλη τη χώρα», επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για συλλογική δουλειά που τώρα πρέπει να φτάσει στην κοινωνία».

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