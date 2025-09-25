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«Μέτωπο» Διαμαντοπούλου στο ΠΑΣΟΚ - Διαχώρισαν τη θέση τους Γερουλάνος, Καστανίδης
Πολιτική
09:11 - 25 Σεπ 2025

«Μέτωπο» Διαμαντοπούλου στο ΠΑΣΟΚ - Διαχώρισαν τη θέση τους Γερουλάνος, Καστανίδης

Reporter.gr Newsroom
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Δεν έφταναν στο ΠΑΣΟΚ οι εσωκομματικές τριβές του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Παύλο Γερουλάνου και τον Χάρη Δούκα, ήρθε και η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου περί λαϊκισμού και Καρυστιανού για να ανοίξουν νέο "μέτωπο".

Η Άννα Διαμαντοπούλου εξέφρασε τη διαφωνία της με ορισμένες επιλογές της ηγεσίας του κόμματος σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να κρατά τη «σημαία» του λαϊκισμού, ούτε πρέπει να γίνει κόμμα Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί επί του θέματος, ωστόσο, η δήλωση αυτή κάνει το γύρο του διαδικτύου, με ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια για την κα. Διαμαντοπούλου και για το ΠΑΣΟΚ. Είναι βέβαιο λοιπόν πως θα υπάρξει αντίδραση.

Σε πρώτη φάση, τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου απέρριψαν εμμέσως πλην σαφώς ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Καστανίδης.

«Με ελάχιστη ενσυναίσθηση, η κουβέντα θα έπρεπε να τελειώσει μπροστά στην ιερότητα του αιτήματος του πατέρα, Πάνου Ρούτσι. Αλλά η κυβέρνηση κρύβεται», είπε λίγες ώρες μετά τη δήλωση Διαμαντοπούλου αργότερα από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Παύλος Γερουλάνος.

Ακόμα πιο αιχμηρός ο Χάρης Καστανίδης έκανε την εξής δήλωση: «Η μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα την δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων. Ας προσπαθήσουν να μάθουν ξεκινώντας απο τον Ernesto Laclau».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 09:13
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