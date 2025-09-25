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Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέα βάρη στη φορολογία το 2026 - Από το 2027 οι ελαφρύνσεις (παραδείγματα)
Φορολογία
08:07 - 25 Σεπ 2025

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέα βάρη στη φορολογία το 2026 - Από το 2027 οι ελαφρύνσεις (παραδείγματα)

Γιώργος Αλεξάκης
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Από το 2027 θα «νιώσουν», πλήρως, στην τσέπη τους οι 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τα οφέλη από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ.  Κι αυτό γιατί  το 2026 και πάλι οι περισσότεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όχι των πραγματικών τους εισοδημάτων. Εκπτώσεις θα δουν, μόνο, όσοι και όσες έχουν έδρα οικισμούς κάτω των 1500 κατοίκων και οι νέες μητέρες.

Ωστόσο, η αύξηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος το 2026, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα από τα 830 στα 880 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, οδηγεί σε βάρη για πολλούς και πολλές. Σημειώνεται ότι ο κατώτατος μισθός λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών ποσών φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνουν στην εφορία ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Άρα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, μόλις το 2027, οπότε και η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026, θα δουν στην τσέπη τους τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Περισσότερα οφέλη θα έχουν, δε, όσοι έχουν παιδιά και όσοι δηλώνουν μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Η χρονοσειρά των αλλαγών

Αναλυτικά, για τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα φορολογηθούν το 2026 προβλέπεται νέο αυξημένο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για περίπου 400.000 επαγγελματίες. Η αναπροσαρμογή από την 1η Απριλίου 2025 του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ οδηγεί αυτόματα σε αύξηση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και τον φόρο που θα πληρώσουν οι επαγγελματίες. Το τεκμαρτό εισόδημα από 11.620 ευρώ που ήταν το 2024, αυξάνεται στα 12.320 ευρώ, το 2025 κι έτσι περίπου 400.000 επαγγελματίες θα δουν το “δόκανο” και πάλι των τεκμηρίων να τους πιάνει.

Παράλληλα, προβλέπεται για τα εισοδήματα του 2025 που θα καταγραφούν στις δηλώσεις του 2026, έκπτωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως και 1.500 κατοίκους

Επιπλέον, από τα τεκμήρια εξαιρούνται οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δυο έτη. Το μέτρο αφορά περίπου 6.000 άτομα.

Τι θα ισχύσει το 2027

Από το 2027 αλλάζει η φορολογική κλίμακα και έτσι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που έχουν καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, θα πληρώσουν λιγότερους φόρους για τα εισοδήματα τους. Η φορολογική κλίμακα αλλάζει ριζικά, με μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών πλην του εισαγωγικού 9% ενώ θεσπίζεται συντελεστής 39% από 44% για όσους έχουν εισοδήματα έως 60.000 ευρώ.

Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν ειδική μεταχείριση:

Έως 25 ετών θα έχουν μηδενική φορολόγηση για εισόδημα έως 20.000 ευρώ

Όσοι είναι από 26-30 ετών θα φορολογηθούν για εισοδήματα από 10.0001 έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 9% αντί για 22%. Οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

Μηδενικός θα είναι και ο φόρος για πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα:

-Η μείωση φορου για επαγγελματίες με ένα παιδί διαμορφώνεται από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει τα 2.000 ευρώ για όσους δηλώνουν 60.000 ευρώ και άνω.

-Η μείωση φόρου για επαγγελματίες με 3 παιδιά ξεκινάει από 650 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 3.300 ευρώ για εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 08:17
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