ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09:03 - 02 Οκτ 2026

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Γιώργος Αλεξάκης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε φάση τελικής διαμόρφωσης φαίνεται να βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας, με το ύψος της παρέμβασης να υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 100 εκατ. ευρώ. Οι συζητήσεις, ωστόσο, δεν έχουν κλείσει. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορές παραγόντων που γνωρίζουν τη σχετική διαβούλευση, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι μεγαλύτερο, τόσο σε οικονομικό μέγεθος όσο και σε εύρος κάλυψης.

Αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο για τη βιομηχανία. Δηλαδή, η όποια παρέμβαση να μην περιοριστεί σε επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων, αλλά να αφορά το σύνολο των ενεργοβόρων μονάδων, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό και αβέβαιο ενεργειακό κόστος.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ηγεσία του ΣΕΒ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προτάσεις του Συνδέσμου για τη στήριξη της βιομηχανίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν εκ νέου τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Από το ΥΠΕΝ μεταφέρθηκε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας, με τον σχεδιασμό να πρέπει να κινηθεί μέσα σε δύο δεδομένα όρια: τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και τους κανόνες του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα. Από την πλευρά του ΣΕΒ συμμετείχαν ο πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος και η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ράνια Αικατερινάρη.

Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης το ενεργειακό κόστος

Το θέμα αναμένεται να μεταφερθεί και στην ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τον μεταποιητικό κλάδο.Η βιομηχανία ζητά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σαφέστερο ορίζοντα ως προς το κόστος ενέργειας, καθώς οι υψηλές χρεώσεις, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις σε μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, περιορίζουν τα περιθώρια ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να θέσει το ζήτημα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αίτημα πλέον δεν αφορά μόνο μια άμεση οικονομική ενίσχυση, αλλά και τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού πλαισίου για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας.

Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, άλλωστε, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή όσο συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και οι διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το βλέμμα στις μικρότερες ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάσταση της στήριξης των μικρών και μεσαίων ενεργοβόρων επιχειρήσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση στους ίδιους μηχανισμούς ενίσχυσης με τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες. Στο πλαίσιο των συζητήσεων εξετάζεται η δυνατότητα αναδρομικής ενίσχυσης για ολόκληρο το 2026. Πρόκειται για εκατοντάδες επιχειρήσεις με συνολική ετήσια κατανάλωση 1-1,5 TWh. Η ΕΒΙΚΕΝ υπολογίζει περίπου 600 παροχές, ενώ οι εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ τοποθετούν τον αριθμό χαμηλότερα.

Η αναδρομικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο των αιτημάτων της βιομηχανίας, καθώς ζητείται η στήριξη να καλύψει όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που ήδη ενισχύονται μέσω της αντιστάθμισης του κόστους CO2, αλλά και τις μεσαίες και μικρότερες μονάδες που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός αντίστοιχων μηχανισμών.

Στο τραπέζι η οριζόντια στήριξη

Το αίτημα για διεύρυνση της στήριξης έχει ήδη αποτυπωθεί στην κοινή επιστολή 16 βιομηχανικών συνδέσμων και φορέων προς την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, ζητείται η λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και με αναδρομική ισχύ.

Στην ίδια κατεύθυνση έχει τεθεί η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework) και METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework).

Ο ΣΕΒ δεν συνυπέγραψε την επιστολή, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του επιχειρηματικού κόσμου ως προς τον τρόπο και την έκταση της απαιτούμενης παρέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τελικό ύψος και η αρχιτεκτονική του μέτρου. Τα περίπου 100 εκατ. ευρώ αποτελούν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τη βάση του σχεδιασμού, χωρίς να έχει αποκλειστεί μια μεγαλύτερη παρέμβαση που θα διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και θα δώσει μεγαλύτερη ανάσα στην ενεργοβόρα βιομηχανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο 8μηνο - Μόλις 6,7% σε ρύθμιση
Οικονομία

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο 8μηνο - Μόλις 6,7% σε ρύθμιση

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της
Ειδήσεις

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
Πολιτική

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Κορκίδης: Έχουμε ανάγκη ένα ουσιαστικό και άμεσα εφαρμόσιμο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: Έχουμε ανάγκη ένα ουσιαστικό και άμεσα εφαρμόσιμο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μας έχει 11 μέρες στο... «περίμενε» για το ενεργειακό κόστος
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μας έχει 11 μέρες στο... «περίμενε» για το ενεργειακό κόστος

Η νέα οικονομική γεωγραφία του ελληνικού εμπορίου – Η τριπλή πρόκληση παραγωγικότητας, τεχνολογίας και ενέργειας
ΕΜΠΟΡΙΟ

Η νέα οικονομική γεωγραφία του ελληνικού εμπορίου – Η τριπλή πρόκληση παραγωγικότητας, τεχνολογίας και ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
02/10/2026 - 10:16

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος

Πολιτική
02/10/2026 - 10:04

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τη δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Τι της προσάπτουν

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 10:03

Qualco Technology: Ολοκλήρωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το Executive Connect με τη συμμετοχή πελατών από 15+ χώρες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 10:01

Υπό πίεση οι ασιατικές αγορές – Εβδομαδιαίες ζημιές 1,5%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 09:46

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές

Οικονομία
02/10/2026 - 09:43

Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

Οικονομία
02/10/2026 - 09:41

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, σημαντική ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Φορολογία
02/10/2026 - 09:36

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:36

Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της

Πολιτική
02/10/2026 - 09:30

Πιερρακάκης: Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:15

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/10/2026 - 09:03

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Οικονομία
02/10/2026 - 08:41

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο 8μηνο - Μόλις 6,7% σε ρύθμιση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:32

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:14

Η ανατροπή του Brexit βρίσκεται στο τραπέζι, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Τι εκτιμούν αναλυτές

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:05

Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:00

Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 07:51

ΔΕΗ: Οι τιμές για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για πράσινα και μπλε τιμολόγια

Ομόλογα
02/10/2026 - 07:49

Ομόλογα: Γιατί εκτινάσσονται οι αποδόσεις – Δέκα παράγοντες που πιέζουν τις αγορές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:35

ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:08

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:50

Σάμος: Στη Δικαιοσύνη έξι μαθητές για καταλήψεις – Μαζί τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:38

Αιθιοπία – Ερυθραία: Κόβουν τους διπλωματικούς τους δεσμούς εν μέσω νέας έντασης

Υγεία
01/10/2026 - 22:30

Στο Institute of Life – ΙΑΣΩ ο Βασίλειος Κελλάρης με στόχο τη νέα εποχή στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:19

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Εργασιακά
01/10/2026 - 22:05

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 21:56

Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Magazino
01/10/2026 - 21:37

Όταν ο έφηβος «λυγίζει» στο σπίτι: Γιατί η ένταση δεν σημαίνει αδυναμία

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ