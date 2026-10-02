Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Σε φάση τελικής διαμόρφωσης φαίνεται να βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας, με το ύψος της παρέμβασης να υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 100 εκατ. ευρώ. Οι συζητήσεις, ωστόσο, δεν έχουν κλείσει. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορές παραγόντων που γνωρίζουν τη σχετική διαβούλευση, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι μεγαλύτερο, τόσο σε οικονομικό μέγεθος όσο και σε εύρος κάλυψης.

Αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο για τη βιομηχανία. Δηλαδή, η όποια παρέμβαση να μην περιοριστεί σε επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων, αλλά να αφορά το σύνολο των ενεργοβόρων μονάδων, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό και αβέβαιο ενεργειακό κόστος.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ηγεσία του ΣΕΒ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προτάσεις του Συνδέσμου για τη στήριξη της βιομηχανίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν εκ νέου τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Από το ΥΠΕΝ μεταφέρθηκε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας, με τον σχεδιασμό να πρέπει να κινηθεί μέσα σε δύο δεδομένα όρια: τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και τους κανόνες του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα. Από την πλευρά του ΣΕΒ συμμετείχαν ο πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος και η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ράνια Αικατερινάρη.

Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης το ενεργειακό κόστος

Το θέμα αναμένεται να μεταφερθεί και στην ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τον μεταποιητικό κλάδο.Η βιομηχανία ζητά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σαφέστερο ορίζοντα ως προς το κόστος ενέργειας, καθώς οι υψηλές χρεώσεις, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις σε μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, περιορίζουν τα περιθώρια ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να θέσει το ζήτημα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αίτημα πλέον δεν αφορά μόνο μια άμεση οικονομική ενίσχυση, αλλά και τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού πλαισίου για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας.

Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, άλλωστε, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή όσο συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και οι διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το βλέμμα στις μικρότερες ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάσταση της στήριξης των μικρών και μεσαίων ενεργοβόρων επιχειρήσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση στους ίδιους μηχανισμούς ενίσχυσης με τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες. Στο πλαίσιο των συζητήσεων εξετάζεται η δυνατότητα αναδρομικής ενίσχυσης για ολόκληρο το 2026. Πρόκειται για εκατοντάδες επιχειρήσεις με συνολική ετήσια κατανάλωση 1-1,5 TWh. Η ΕΒΙΚΕΝ υπολογίζει περίπου 600 παροχές, ενώ οι εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ τοποθετούν τον αριθμό χαμηλότερα.

Η αναδρομικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο των αιτημάτων της βιομηχανίας, καθώς ζητείται η στήριξη να καλύψει όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που ήδη ενισχύονται μέσω της αντιστάθμισης του κόστους CO2, αλλά και τις μεσαίες και μικρότερες μονάδες που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός αντίστοιχων μηχανισμών.

Στο τραπέζι η οριζόντια στήριξη

Το αίτημα για διεύρυνση της στήριξης έχει ήδη αποτυπωθεί στην κοινή επιστολή 16 βιομηχανικών συνδέσμων και φορέων προς την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, ζητείται η λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και με αναδρομική ισχύ.

Στην ίδια κατεύθυνση έχει τεθεί η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework) και METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework).

Ο ΣΕΒ δεν συνυπέγραψε την επιστολή, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του επιχειρηματικού κόσμου ως προς τον τρόπο και την έκταση της απαιτούμενης παρέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τελικό ύψος και η αρχιτεκτονική του μέτρου. Τα περίπου 100 εκατ. ευρώ αποτελούν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τη βάση του σχεδιασμού, χωρίς να έχει αποκλειστεί μια μεγαλύτερη παρέμβαση που θα διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και θα δώσει μεγαλύτερη ανάσα στην ενεργοβόρα βιομηχανία.