ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρόστιμο €2,2 εκατ. σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Οικονομία
11:11 - 24 Σεπ 2025

Πρόστιμο €2,2 εκατ. σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΔΙΜΕΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/9) πρόστιμα σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατόπιν ελέγχων για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. 

Με την ολοκλήρωση ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ -για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας- ανακοινώνονται οι σχετικές αποφάσεις για την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων:

  • Η πρώτη απόφαση, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl», αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.
  • Η δεύτερη αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων ενημερώθηκαν οι δύο εταιρείες.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε προαναγγείλλει τα πρόστιμα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 11:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΥΠΑ: 172 Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής τον Οκτώβριο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 172 Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής τον Οκτώβριο

Παγκόσμια έκπληξη από τη μετατόπιση Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας - Πώς αντέδρασε η Ρωσία
Ειδήσεις

Παγκόσμια έκπληξη από τη μετατόπιση Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας - Πώς αντέδρασε η Ρωσία

Χρηστίδης: Ο Ερντογάν επιχειρεί να παίξει με το κύρος και το γόητρο της πατρίδας μας
Πολιτική

Χρηστίδης: Ο Ερντογάν επιχειρεί να παίξει με το κύρος και το γόητρο της πατρίδας μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών
Οικονομία

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ