Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Σειρά σημαντικών συναντήσεων είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εστιάζοντας σε επενδύσεις, αμυντική συνεργασία και ενεργειακά ζητήματα. Ανάμεσα τους, με τους προέδρους των ExxonMobil και Lockheed Martin.

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δρ. Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, Μάικλ Γουίλιαμσον, καθώς και με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ.

Κατά τη συνάντηση με τον δρ. Αλ Τζάμπερ, επιβεβαιώθηκε η ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς για τις μέχρι σήμερα επενδύσεις στην Ελλάδα και η πρόθεσή τους να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους, με στόχο τη δημιουργία «περιφερειακών πρωταθλητών» στους αντίστοιχους κλάδους.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία με την Ελλάδα και η ομαλή πρόοδος τόσο του προγράμματος αναβάθμισης των μαχητικών F-16, όσο και του προγράμματος των F-35.

Τέλος, στη συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil βρέθηκε στο επίκεντρο η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις στρατηγικές προοπτικές του τομέα.