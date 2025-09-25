ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μακρόν: Πιο κοντά από ποτέ ο Τραμπ στην Ουκρανία
Ειδήσεις
21:45 - 25 Σεπ 2025

Μακρόν: Πιο κοντά από ποτέ ο Τραμπ στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία, γεγονός που, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους. Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε αυτό το πλαίσιο, είναι -πιστεύω- πιο κοντά στην Ουκρανία και στους Ευρωπαίους όσο δεν ήταν ποτέ μέχρι τώρα».

Ο κ. Μακρόν υπογράμμισε ότι η αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον θα μπορούσε να έχει άμεσες συνέπειες στον πόλεμο: «Πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον, για εκείνους και για όλους εμάς».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της Μάρθης - «Λείπουν οι εξετάσεις DNA της κόρης μου»
Ειδήσεις

Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της Μάρθης - «Λείπουν οι εξετάσεις DNA της κόρης μου»

Δημοσκόπηση GPO: 12,4 μονάδες μπροστά η ΝΔ - Η ακρίβεια καίει τους πολίτες
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: 12,4 μονάδες μπροστά η ΝΔ - Η ακρίβεια καίει τους πολίτες

Αλλαγή πορείας για το αεροσκάφος του Νετανιάχου προς Νέα Υόρκη: Παρέκαμψε τον γαλλικό εναέριο χώρο
Ειδήσεις

Αλλαγή πορείας για το αεροσκάφος του Νετανιάχου προς Νέα Υόρκη: Παρέκαμψε τον γαλλικό εναέριο χώρο

AS Company: Αύξηση τζίρου κατά 32,7% - Αύξηση EBITDA κατά 680.000 ευρώ
Επιχειρήσεις

AS Company: Αύξηση τζίρου κατά 32,7% - Αύξηση EBITDA κατά 680.000 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα
Ειδήσεις

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ
Ειδήσεις

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία
Ειδήσεις

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»
Ειδήσεις

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ