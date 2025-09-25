Μακρόν: Πιο κοντά από ποτέ ο Τραμπ στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία, γεγονός που, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους. Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε αυτό το πλαίσιο, είναι -πιστεύω- πιο κοντά στην Ουκρανία και στους Ευρωπαίους όσο δεν ήταν ποτέ μέχρι τώρα».

Ο κ. Μακρόν υπογράμμισε ότι η αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον θα μπορούσε να έχει άμεσες συνέπειες στον πόλεμο: «Πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον, για εκείνους και για όλους εμάς».