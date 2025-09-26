Μαρινάκης: Έχουμε ήδη πάρει όσα ζητάει η Τουρκία από τις ΗΠΑ

Την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη διαφαινόμενη πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία σχολίασε το πρωί της Παρασκευής (26/9) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι "αυτά που ζητάει η Τουρκία - στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει πολύ συγκεκριμένους όρους - τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα".

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι "κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες".

"Δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα", τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι "δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη". Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι "δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος".

Τέμπη