Μαρινάκης: Έχουμε ήδη πάρει όσα ζητάει η Τουρκία από τις ΗΠΑ

Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι "αυτά που ζητάει η Τουρκία - στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει πολύ συγκεκριμένους όρους - τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα".
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι "κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες".
"Δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα", τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι "δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη". Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι "δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος".
Τέμπη
Σχετικά με τη νέα πολιτική διαμάχη σχετικά με το αίτημα συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: "Δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι. Προσβάλουν οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη".
Όπως είπε, "αυτός ο πατέρας δίνει μία μάχη και πρέπει να είμαστε όλοι στο πλευρό του. Όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι".
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι "πάνω σε αυτόν τον πατέρα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, με πρώτη την κ. Κωνσταντοπούλου. Εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους".
Τέλος, ανέφερε ότι "το αίτημα του πατέρα θα το εξετάσει η δικαιοσύνη", υπογραμμίζοντας ότι "δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη".