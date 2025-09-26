Γερουλάνος: Δεν δημιούργησα καμία εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ – Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος απέρριψε την Παρασκευή (26/9) ότι οι πρόσφατη κριτική του για τη λειτουργία του κόμματος επέφερε κομματική εσωστρέφεια. Τόνισε επίσης ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής ηγεσίας.

Μεταξύ άλλων, τόνισε στα Παραπολιτικά:

Η χώρα περνά κρίση θεσμών, αγοράς, κόστος ζωής και στα εθνικά

«Τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξαν μια από τις τρεις πολύ μεγάλες κρίσεις που περνάει η χώρα και αυτή είναι η κρίση των θεσμών. Αν προσθέσει κανείς ότι έχουμε μια μεγάλη κρίση στην αγορά και στο κόστος ζωής και μια κρίση στα εθνικά καταλαβαίνετε ότι το σκηνικό το οποίο δημιουργείται σε αυτή τη συγκυρία είναι εκρηκτικό. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να καθυστερήσει αποφάσεις, να θολώσει την εικόνα και τα λοιπά απαξιώνει και το πολιτικό σύστημα και τη δικαστική εξουσία. Αφήνει στον κόσμο την αίσθηση ότι για άλλη μια φορά αυτό το κράτος δεν είναι φτιαγμένο για μένα, είναι φτιαγμένο για άλλους και με αφήνει μόνο μου».

Όσον αφορά στο ποιες αποφάσεις καθυστερεί η κυβέρνηση:

«Σε όλες, αν δείτε από τα λόγια του «να λάμψει η αλήθεια στα πάντα» στην πράξη, στην λειτουργία του κοινοβουλίου, στην λειτουργία των θεσμών υπάρχει μια θηριώδης απόσταση την οποία την είδαμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει μια μυστική ψηφοφορία σε φανερή ουσιαστικά υποχρεώνοντας τους βουλευτές της να ψηφίσουν επιστολικά για να διασώσει από μια έρευνα δυο υπουργούς της. Μόνο αυτό θα αρκούσε αλλά αυτό είναι το κερασί στην τούρτα μιας ολόκληρης προσπάθειας, και με τα Τέμπη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην πέσει φως. Το κακό σε αυτό δεν είναι μόνο το δράμα το οποίο ζουν οι γονείς και η ανάγκη να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, είναι ότι δεν γίνεται ουσιαστική δουλειά για να προχωρήσουμε και να δώσουμε λύσεις σε θέματα τα οποία είναι πολύ ξεκάθαρα, προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται όπως είναι τι έγινε με την σύμβαση 717, ποιος προσέλαβε τον σταθμάρχη δηλαδή που είναι η αξιοκρατία στο δημόσιο, ποιος έκανε το μπάζωμα και γιατί δηλαδή πως θα μαθαίνουμε την αλήθεια για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας πολύ ουσιαστικά ερωτήματα τα οποία μένουν αναπάντητα επειδή η κυβέρνηση θέλει να θολώσει την εικόνα όσο περισσότερο γίνεται για να διασώζει ανθρώπους».

Για τη δήλωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περιθώριο 2 μήνες ώστε να ανακάμψει

«Καμία δήλωση η οποία παρακινεί στελέχη μας να βγούνε έξω και να μιλήσουνε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν δημιουργεί εσωστρέφεια, δημιουργεί ενέργεια την οποία μπορούμε να διοχετεύσουμε προς το στόχο που θέτουμε όλοι. Η περίοδος που έβαλα (2 μήνες) είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος, είναι η ώρα που έχουμε παρουσιάσει το πρόγραμμα στη ΔΕΘ, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα πολύ πιο ολοκληρωμένο από οποιοδήποτε άλλο κόμμα και σίγουρα πολύ πιο ουσιαστικό από τις παροχές του κ.Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα τώρα είναι φρέσκο επίσης τώρα έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο το οποίο μπορεί να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα και το οποίο θα δώσει μια νέα ενέργεια στα συλλογικά μας όργανα, θα τα ετοιμάσει για να είναι ετοιμοπόλεμα και τις εκλογές . Όλη αυτή η ενέργεια τώρα μπορεί να δώσει στο ΠΑΣΟΚ την ώθηση που χρειάζεται για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι απέναντι στα αμέτρητα προβλήματα τα οποία ζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αρχίζει και δίνει λύσεις.

Κανένα ζήτημα ηγεσίας – Να στηριχτούμε στο πρόγραμμά μας

«Δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του προέδρου, το αντίθετο θα έλεγα ότι το συνέδριο αυτό πρέπει να είναι ένα συνέδριο ουσίας το οποίο να εμβαθύνει το πρόγραμμα το οποίο ήδη έχουμε και το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα, και να μην είναι ούτε συνέδριο φιέστα ούτε συνέδριο αμφισβήτησης.

Η παρουσίαση του προγράμματος ήρθε την σωστή ώρα για μια κοινωνία η οποία τώρα πλέον αναζητεί εναλλακτικές. Η δουλειά μας είναι αυτό το πρόγραμμα να πάει σε κάθε σπίτι, μόνο εάν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό θα καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο, με συγκεκριμένες θέσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αρχίσει να δίνει λύσεις απέναντι στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία».