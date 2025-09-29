Μαρινάκης: Το casus belli πρέπει να αποσυρθεί — Ο δρόμος είναι η διπλωματία

«Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όπου τόνισε πως σεβόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιδιώκουμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Όπως είπε ο πρωθυπουργός είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος με την Τουρκία: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που εξακολουθεί να πλανάται ως γκρίζο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει τριάντα χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας και όχι της γλώσσας των όπλων, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε ότι ο πρωθυπουργός, για την κρίση στη Μέση Ανατολή, επισήμανε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών, η οποία περιλαμβάνει το όραμα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης που θα οικοδομήσει το μέλλον του σε καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας δίπλα στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, χαιρέτισε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι μια ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, τόνισε πως η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα και της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ να δώσουν νέα ώθηση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις αποζημιώσεις ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους των δύο εθνικών τραγωδιών στο Μάτι και τη Μάνδρα. Όπως είπε, «η σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέπει τη μη άσκηση από το Δημόσιο ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση του Δημοσίου από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης για θανάτους και τραυματισμούς, που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καθώς και αποζημιώσεις για έξοδα νοσηλείας και κηδείας».

Επισήμανε πως «ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εφόσον έχουν κατατεθεί εγκαίρως και ορθά όλα τα απαραίτητα έγγραφα» και διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία του υπουργείου Τουρισμού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές, όπως: α) να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, β) να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό και γ) να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας.

Επίσης, άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής και προσφοράς στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Υπενθύμισε πως «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010–2023 έφυγαν από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 422.688, δηλαδή έχουμε αναστροφή κατά 64% του brain drain της κρίσης».

Αναφέρθηκε στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κτηνοτρόφων που θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω της ευλογιάς. Η σχετική διάταξη πρόκειται να ψηφιστεί άμεσα. Παράλληλα, βρίσκονται σε τελική φάση καταβολές όπως η στήριξη ύψους 63 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, πρόσθετες αποζημιώσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ για πληρωμές από τον Απρίλιο του 2025 και μετά, καθώς και αποζημιώσεις για απομάκρυνση φερτών υλικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Θεσσαλία.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για άτομα με αναπηρία όρασης άνω του 80%, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ. Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται πλήρως από το κόστος συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.

Τόνισε ότι «διεθνές βραβείο για τις επιδόσεις της χώρας μας στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων και την παιδική παχυσαρκία παρέλαβε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε ειδική τελετή απονομής που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη Νέα Υόρκη». Πρόκειται για πρώτη διάκριση για την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφέρθηκε τέλος στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», από το οποίο έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 4 εκατ. πολίτες μέσω δωρεάν προληπτικών ελέγχων, και στην Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, σε συνεργασία με τη UNICEF.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Δανία για να συμμετάσχει στις εργασίες του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.