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Η ανάλυση Γεωργιάδη για τις μετεκλογικές συνεργασίες - Τι είπε για Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Λατινοπούλου
Πολιτική
13:45 - 29 Σεπ 2025

Η ανάλυση Γεωργιάδη για τις μετεκλογικές συνεργασίες - Τι είπε για Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Λατινοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, κος Άδωνις Γεωργιάδης,  ανέλυσε τη Δευτέρα την πολιτική επικαιρότητα, σχολίασε τη φημολογία για δημιουργία νέων κομμάτων και μίλησε για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον η ΝΔ δεν λάβει ποσοστά αυτοδυναμίας.

Αρχικά, ερωτηθείς στον ρ/σ Παραπολιτικά αν τον ανησυχεί ένας ενδεχόμενος κομματικός σχηματισμός από την κα Καρυστιανού απάντησε ως εξής:

«Αν κάνει ένα τέτοιο κόμμα θα είναι ένα κόμμα πολιτικός μας αντίπαλος. Πιθανόν να είναι και καλύτερα υπό την έννοια ότι θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στην κοινή γνώμη. Η κα Καρυστιανού σήμερα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό αλλά την ασκεί από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη δεν μπορεί κανένας από εμάς να απαντήσει σε αυτά που λέει η κα Καρύστιανού. Η κα Καρυστιανού εναντίον μου λέει φοβερά πράγματα εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ γιατί σέβομαι ότι είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της, αν αύριο είναι πολιτική μας αντίπαλος δεν θα έχει την ίδια ασυλία και αντιμετώπιση, θα είναι μια πολιτική μας αντίπαλος. Άρα είναι κάτι που πρέπει η ίδια να το αποφασίσει δεν θα της το πω εγώ».

Για το φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά είπε πως αν γίνει θα προξενήσει βλάβη στη ΝΔ, αλλά «το μέγεθος αυτής είναι πολύ πρόωρο να το προσδιορίσω».

Αυτοδυναμία ή χάος

«Όσο περισσότερο η πολιτική ζωή γίνεται μπάχαλο, αν γίνουν όλα αυτά τα σενάρια πραγματικότητα πάμε σε ένα πιο σύνθετο πολιτικό σύστημα πιο πολύ-κατακερματισμένο αυτό πιστεύω ότι σε ένα βαθμό θα λειτουργήσει πολύ αντίστροφα. Πιστεύω ότι αν φτάσουμε σε ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο χάους αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ», εκτίμησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς αν ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο ενδεχόμενος σύμμαχος της ΝΔ σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας είπε πως «η ΝΔ πρέπει να δώσει τον αγώνα της αυτοδυναμίας».

Σε κάθε περίπτωση εκτίμησε πως ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να βλέπει ούτε ζωγραφιστό τον Μητσοτάκη, οπότε «δεν βλέπω πως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Δεν λέω ότι εμείς δεν θα το επιδιώξουμε, αν ο λαός διατάξει κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να το επιδιώξουμε αλλά δεν βλέπω να έχει μεγάλες πιθανότητες».

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ για την Αφροδίτη Λατινοπούλου ήταν λιγότερο κατηγορηματικός.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να είναι ο Κυρ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας δήλωσε πως «αυτό είναι το μόνο για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω μετ’ απολύτου βεβαιότητας. Κυβέρνηση συνεργασίας σημαίνει ότι την εντολή την παίρνει πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Δεν έχει τεθεί σε καμία συμμαχική κυβέρνηση στην Ευρώπη, ποτέ, ζήτημα να μην γίνει πρωθυπουργός ο αρχηγός του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές. Τις εκλογές τις κερδίζει το πρώτο κόμμα αν είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ νικητής των εκλογών θα είναι ο Κυρ. Μητσοτάκης. Μπορεί να μην είναι με αυτοδυναμία αλλά νικητής παραμένει. Δεν μπορεί ο νικητής να υποχρεωθεί στο να φύγει, θα είναι σαν να φτύνουμε τον ελληνικό λαό στα μούτρα».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 13:49
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