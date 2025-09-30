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Χριστοδουλάκης: Μία οφειλόμενη απάντηση στην «ομάδα προπαγάνδας» της ΝΔ
Πολιτική
23:30 - 30 Σεπ 2025

Χριστοδουλάκης: Μία οφειλόμενη απάντηση στην «ομάδα προπαγάνδας» της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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«Πίστευα ότι δεν έχει νόημα να απαντάς σε κομματικά εργαλεία και φθηνούς προπαγανδιστές. Αλλά κάποια στιγμή παραπάει», δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, αναφέροντας πως πρόκειται για μία οφειλόμενη απάντηση στην «ομάδα προπαγάνδας» της ΝΔ. 

«Στις 28/2/2024, ένα χρόνο ακριβώς από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, πριν πάω στην Βουλή για την ομιλία μου, βγήκα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και είπα αυτό που φαίνεται στο βίντεο, με τα λόγια που παρατίθενται παρακάτω. Το ίδιο πράγμα, με αντίστοιχη διατύπωση ανέφερα στη Βουλή και στην ΕΡΤ.», ανέφερε αρχικά ο κ. Χριστοδουλάκης και στη συνέχεια σημείωσε:

«Χωρίς καμία έκπληξη, είδα σήμερα την καινούρια κοπτοραπτική της ομάδας προπαγάνδας της ΝΔ, που παρουσιάζει μόνο την μισή μου πρόταση. Εντέχνως, παρέλειψε τη συνέχεια, η όποια κατά λέξη ήταν: «δεν γίνεται ένα χρόνο μετά να χάθηκαν ως δια μαγείας με το μπάζωμα που ακόμα αναζητά ηθικό αυτουργό, γιατί κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της εντολής, να λείπουν κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγούσαν στην διαλεύκανση της υπόθεσης και στην δίκαιη απονομή ευθυνών και δικαιοσύνης.»

Γιατί προφανώς βολεύει να αιωρούνται ερμηνείες για «ψεκασμένους» και «εξωγήινους» που «εξαφανίζουν» βαγόνια, αλλά όχι για εκείνους που στην πράξη αλλοίωσαν τον χώρο του δυστυχήματος και απέσυραν ως μη όφειλαν κρίσιμα στοιχεία για την διαλεύκανση των ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως αποτυπώνεται και στο σύνολο των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί.

Το πρόβλημα έγκειται, όταν αυτή η λογική υιοθετείται και από στελέχη της ΝΔ, αλλά και από δημοσιογράφους που μάλλον δεν έκαναν ολόκληρο το ρεπορτάζ.

Εξάλλου είναι γνωστό… "ρίξε ρίξε, κάτι θα μείνει"», καταλήγει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

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