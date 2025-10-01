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Διπλασιάζεται το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων - Πού θα γίνουν προσλήψεις
Εργασιακά
10:55 - 01 Οκτ 2025

Διπλασιάζεται το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων - Πού θα γίνουν προσλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Το 30% τωνπροσλήψεωντης πενταετίας στο Δημόσιο κατανέμεται στην Παιδεία και το 18% στην Υγεία, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη. 

Χαρακτήρισε παράλληλα πολύ κρίσιμο το κομμάτι της επιβράβευσης, καθώς διπλασιάζεται το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων με συνολικό ποσό τα 40 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25.000 οφελούμενους. Δεν είναι επίδομα, θα το χαρακτήριζα κάτι σαν 13ο μισθό, είπε.

Το νούμερο 141.000 προσλήψεων την πενταετία σημαίνει στοχευμένη δουλειά, ιατρικό προσωπικό και ιδιαίτερη αύξηση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ενώ συμπεριλαμβάνονται 10.000 μόνιμοι διορισμοί στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και 5.000 στην Υγεία.

Οι προσλήψεις είναι παραπάνω από τις συνταξιοδοτήσεις και ο κανόνας για κάθε αποχώρηση μία πρόσληψη, στηρίζεται απαρέγκλιτα αλλά η δεξαμενή γεμίζει και ανακατανέμεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες, είπε στην ΕΡΤ η Υφυπουργός Εσωτερικών.

«Είχαμε 35.000 αιτήματα, έγιναν δεκτά τα 19.000. Στον τομέα της Δικαιοσύνης με διπλάσιο αριθμό προσλήψεων φτάσαμε τις 640 φέτος και στην Πολιτική Προστασία μία νέα ειδικότητα, οι 600 πυροσβέστες ειδικών καθηκόντων προστέθηκε στη μάχη κατά των φυσικών καταστροφών», είπε η κυρία Χαραλαμπογιάννη.

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