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Ελληνικό ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Πολιτική
11:22 - 02 Οκτ 2025

Ελληνικό ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Reporter.gr Newsroom
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Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, ανέφερε ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε τακτική επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογό του, ενώ έκανε γνωστό ότι από το Ισραήλ κρατούνται συνολικά 27 Έλληνες πολίτες.  

«Το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ», είπε και συμπλήρωσε:

«Η πρέσβης θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Ελληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες μέρες όσο και σήμερα, το ΥΠΕΞ προέβη σε διαβήματα προς Ισραήλ, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους»

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή.

«Οι Έλληνες πολίτες σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βία σε βάρος τους. Σε συνεργασία με υπόλοιπες χώρες θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προς Ισραήλ για αναγκαία προξενική συνδρομή. Θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής ελέγχου και κατόπιν απέλασης των συμμετεχόντων», είπε η κ. Ζωχιού.

«Προτεραιότητα μας η ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε.

Σε ερώτηση αν θα επηρεάσει τις σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, ότι έγινε με το στολίσκο η κ. Ζωχιού απάντησε: «Έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε».

Σύμφωνα με την ίδια, το υπουργείο δεν έχει ενημέρωση για το τι έγινε η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν τα σκάφη.

Σημειώνεται ότι έξω από το ΥΠΕΞ, στις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (2/0), ξεκίνησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά από κάλεσμα του March to Gaza Greece. Συγκέντρωση είχε προηγηθεί και το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης υπάρχει κάλεσμα της ίδιας οργάνωσης για συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας (στις 18:30).

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