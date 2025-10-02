Μαρινάκης: Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου η μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα

Για «θετική και αναγκαία εξέλιξη» όσον αφορά τη μείωση των τιμών σε 1000 προϊόντα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας πως έτσι «θα δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά» και χαρακτηρίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης ως «ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

«Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε ότι συνεχίζονται ταυτόχρονα οι έλεγχοι στην αγορά και η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών.

Όσο για την δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η επεξεργασία της μεταρρύθμισης αυτής έχει ολοκληρωθεί και τόνισε πως βούληση της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές.

Ακόμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε ότι οι περισσότεροι πάροχοι ενέργειας για τον Οκτώβριο κράτησαν σταθερές τις τιμές, παρά την αύξηση 27% στη χονδρική τιμή ρεύματος. Τόνισε πως αυτό δείχνει ότι οι πάροχοι συμμορφώνονται με το μήνυμα της κυβέρνησης και πως πλέον οι τιμές προσεγγίζουν τα επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης (2021). Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει μηχανισμούς παρέμβασης για τη στήριξη των καταναλωτών, είτε υπάρχουν αυξήσεις είτε μειώσεις στη χονδρική τιμή.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η συγκράτηση του ενεργειακού κόστους παραμένει πρώτη προτεραιότητα, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρθηκε στη σύσταση ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας (task force), με πρωτοβουλία της Ελλάδας, για την εξομάλυνση των διαφορών στις τιμές ρεύματος μεταξύ χωρών της ΕΕ.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, ανέφερε ότι η ανεργία μειώθηκε στο 8,1% τον Αύγουστο 2025 (από 9,7% τον Αύγουστο 2024) και ότι πάνω από 500.000 άτομα έχουν πλέον εργασία, με καλύτερες αποδοχές.

Ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στις φορολογικές και οικονομικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως:

Φοροελαφρύνσεις για εφημερίες γιατρών.

Επιδόματα στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις.

Στήριξη ατομικών επιχειρήσεων και σχολικών κυλικείων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Νέα επιδόματα για προσωπικό σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ανακοίνωσε επίσης:

Τη δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αυξάνει την αποζημίωση για τις νυχτερινές ώρες εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού, με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Την έναρξη αποζημίωσης και για τους στρατιωτικούς νοσηλευτές σε νυχτερινές βάρδιες.

Το συνολικό κόστος αυτών των μέτρων υπολογίζεται σε 8,7 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη δημόσια ασφάλεια, παρουσίασε την πρόοδο του επιχειρησιακού σχεδίου "ΑΡΙΑΔΝΗ", το οποίο περιλαμβάνει περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ. στα ΜΜΜ και έχει οδηγήσει σε χιλιάδες ελέγχους και συλλήψεις για εγκληματικές ενέργειες, ενώ πλέον εφαρμόζεται και σε προαστιακό και λεωφορεία.

Για την αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα "Daniel", ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι έχουν εκδοθεί πάνω από 3.000 άδειες επισκευής κτιρίων και έχουν υποβληθεί περισσότερες από 12.000 αιτήσεις, με ρυθμό έκδοσης που έχει διπλασιαστεί.

Σε λειτουργία βρίσκεται και η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή taxcalc2025.minfin.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υπολογίσουν τα οφέλη που θα έχουν από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα αποδώσει αυξήσεις εισοδήματος από το 2026.

Επιπλέον, από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ εντάχθηκαν στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού, που είναι πλέον διαθέσιμο:

Μέσω της εφαρμογής "MyHealth"

Από την πλατφόρμα finddoctors.gov.gr

Τηλεφωνικά, μέσω της γραμμής 1566

Υπολογίζεται ότι το σύστημα θα διαχειρίζεται πάνω από 7 εκατ. νέα ραντεβού, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εξυπηρέτηση και την ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΣΥ.