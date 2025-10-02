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Πολιτικές ανάσες αναζητά η κυβέρνηση με «κοκτέιλ» φοροαπαλλαγών και μειώσεων τιμών σε 1000 προϊόντα
Οικονομία
09:33 - 02 Οκτ 2025

Πολιτικές ανάσες αναζητά η κυβέρνηση με «κοκτέιλ» φοροαπαλλαγών και μειώσεων τιμών σε 1000 προϊόντα

Γιώργος Αλεξάκης
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Με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας Σεπτεμβρίου του ΙΟΒΕ να καταγράφει μια ανακοπή της πτωτικής πορείας της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και με τις πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους να περιορίζονται, η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ένα «come back» σε θέματα καθημερινότητας, ώστε να ανασχέσει και την πίεση που δέχεται σε θέματα διαφάνειας, δικαιοσύνης και διαθφοράς.

Στο φόντο αυτό είδε με καλό «μάτι» το φρένο στον πληθωρισμό, όπως από την Eurostat. Έτσι, τον Σεπτέμβριο, κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο. Πρόκειται για τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο ευρωζώνης μετά τη Γαλλία (1,1%) και την Κύπρο (0%), ενώ κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την Ιταλία (1,8%). Αντίθετα, στην ευρωζώνη ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή τον προηγούμενο μήνα κατέγραψε μικρή άνοδο στο 2,2% από 2% τον Αύγουστο.

Η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες αλλά και η πτώση στην ενέργεια φαίνεται ότι ήταν οι βασικές αιτίες για την υποχώρηση του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο και 3,7% τον Ιούλιο. Ο δείκτης της ενέργειας μειώθηκε κατά 3,7%, τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 1,4% και οι υπηρεσίες κατά 3,4%.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ , χθες, Τετάρτη (1/10), έκανε λόγο για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς θα δοθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και εκτιμάται ότι θα φτάνει, σε κάποιους κωδικούς, και το 10%.

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία» τόνισε ο υπουργός περνώντας την ευθύνη και το βάρος στην αγορά.», είπε ο υπουργός.

«Ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής», προσέθεσε.

Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, με τον στόχο της κυβέρνησης, να παραμείνει ενεργή κι εν όψει εορτών.

Πάντως, στο πλαίσιο έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)αναλύονται στοιχεία που παρέχει η Eurostatσχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στα τρόφιμα το 2025. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Όπως αναφέρεται π πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα καταγράφεται στο 2,6% σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή της Eurostat, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη μεταβολή ανάμεσα στον Αύγουστο 2025 και τον Αύγουστο 2024. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει πληθωρισμό τροφίμων 3,9%.

Η Ελλάδα καταγράφει τον συγκεκριμένο μήνα την 4η χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλότερη τιμή καταγράφεται στη Ρουμανία με 9,1% (η οποία υλοποίησε το προηγούμενο διάστημα αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ) και η χαμηλότερη στην Κύπρο με αποπληθωρισμό -2,3% η οποία εφαρμόζει το 2025 μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε αρκετά βασικά είδη.

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