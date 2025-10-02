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Βορίδης: Παραιτήθηκα γιατί με ήθελαν «υπό έλεγχο» – Δεν υπάρχει δίωξη, τι να συζητάμε
Πολιτική
15:45 - 02 Οκτ 2025

Βορίδης: Παραιτήθηκα γιατί με ήθελαν «υπό έλεγχο» – Δεν υπάρχει δίωξη, τι να συζητάμε

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί της Πέμπτης (2/10), ο Μάκης Βορίδης δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι ότι παραιτήθηκε κατόπιν πιέσεων της αντιπολίτευσης και διέψευσε κατηγορηματικά πως έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κυβερνητική πορεία, τονίζοντας πως τα ποσοστά της ΝΔ στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης «δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο», ενώ απάντησε και στις επικρίσεις από τα δεξιά, λέγοντας πως «δεν βρίσκουν έδαφος».  

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρών υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τοποθετήθηκε, αρχικά, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δική του εμπλοκή, σημειώνοντας πως «αφού δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη για την υπόθεση, δεν έχει νόημα να γίνεται συζήτηση».

Όπως δήλωσε, «παραιτήθηκα επειδή η Αντιπολίτευση – ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ – κατέθεσαν δύο προτάσεις, με τις οποίες ζητούσαν από τη Βουλή να ασκήσει την ποινική της αρμοδιότητα. Η Αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου λανθασμένα, χρησιμοποίησε αυτό το δικαίωμα, με αποτέλεσμα να θεωρούμαι ελεγχόμενος υπουργός. Από τη στιγμή που υποβάλλεται τέτοια πρόταση, ο υπουργός δεν χαρακτηρίζεται ύποπτος, αλλά ελεγχόμενος. Κι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα υπουργός και ελεγχόμενος. Είναι ζήτημα στάσης και αντίληψης, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα μου πείτε, κάθε φορά που η Αντιπολίτευση καταθέτει πρόταση, θα πρέπει ο υπουργός να παραιτείται; Κατά την άποψή μου, και η Αντιπολίτευση έχει ευθύνη για τέτοιες κινήσεις και θα πρέπει να ελέγχεται και να κρίνεται για αυτές. Αν εκείνοι πιστεύουν πως είμαι ελεγχόμενος, εγώ δεν αποδέχομαι να συνεχίζω να ασκώ υπουργικά καθήκοντα υπό αυτό το καθεστώς. Δεν μπορώ να αποδέχομαι να μου λέει η Αντιπολίτευση “εσύ είσαι υπό έλεγχο” και να παραμένω στη θέση μου».

Για την πορεία της κυβέρνησης και την εικόνα της στην κοινωνία

Αναφερόμενος στην εικόνα της κυβέρνησης μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Βορίδης σχολίασε: «Αν είχαμε καταφέρει να φέρουμε τον παράδεισο στη Γη, δεν θα ήμασταν τώρα σε αυτή τη θέση. Σαφώς και υπάρχουν προβλήματα, και το πρώτο πράγμα που μου λένε οι πολίτες όταν τους συναντώ στην περιφέρεια είναι η ακρίβεια. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Η κυβέρνηση απαντά με διαρκή αύξηση των εισοδημάτων – είτε με την πολιτική μείωσης της ανεργίας, είτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Το πλαίσιο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός είναι, κατά την άποψή μου, στρατηγικά σωστό».

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο ίδιος επεσήμανε: «Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Μπορεί να μην είναι στο 41%, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πως οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας θέλει περισσότερα από την κυβέρνηση, αλλά δεν βρίσκει τις απαντήσεις που αναζητά στην Αντιπολίτευση».

Για την κριτική από τα Δεξιά και τον Αντώνη Σαμαρά

Σε ερώτηση για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά και την κριτική που ασκείται από τα δεξιά της ΝΔ, ο κ. Βορίδης απάντησε: «Δεν είναι αρμοδιότητά μου να σχολιάζω τις απόψεις και τις κινήσεις του κ. Σαμαρά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κριτική από τα δεξιά δεν βρίσκει έδαφος».

Ειδικότερα, υποστήριξε: «Ας δούμε ποιες είναι οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες για έναν δεξιό ψηφοφόρο: Πρώτον, το μεταναστευτικό – έχουμε σήμερα την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη, με το νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη, που αποτελεί πρότυπο. Δεύτερον, η εξωτερική πολιτική και η άμυνα – κανείς δεν έχει εφαρμόσει εξοπλιστικό πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους και αποτελεσματικότητας τα τελευταία 30 χρόνια. Τρίτον, η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα – η Ελλάδα είναι σήμερα μια από τις πιο ασφαλείς χώρες στην Ευρώπη».

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