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Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη +2,2% - Ξεχωρίζουν οι εγχώριες «Magnificent 7»
Σχόλια Αγοράς
17:38 - 03 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη +2,2% - Ξεχωρίζουν οι εγχώριες «Magnificent 7»

Reporter.gr Newsroom
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Με το γκάζι πατημένο η χρηματιστηριακή αγορά στο φινάλε της εβδομάδας, με τον ΓΔ να κλείνει στα υψηλά 35 ημερών στις 2076 +0,95% (εβδομαδιαία κέρδη +2,2%) ελέω της τραπεζικής υπεροχής (ΔΤΡ +2,5% σήμερα και +6% στην εβδομάδα). 

Σημαντική η διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου των 2070 μονάδων για την βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς ειδικά σε εβδομαδιαίο κλείσιμο και μάλιστα με τζίρο στα 212 εκατ. ευρώ.

ΕΥΡΩΒ +3,3% , ΕΤΕ +3,4% , ΑΛΦΑ +2,3% στο top των αποδόσεων , συνέχεια στην ανοδική κίνηση σε ΤΙΤΑΝ +2% και όμιλο Βιοχάλκο (ΕΛΧΑ +0,7% και ΒΙΟ +1,4%), με κέρδη και ΠΕΙΡ +1,7% , ΕΛΠΕ +1,3% & ΜΟΗ +2,1% στα διυλιστήρια, ΑΡΑΙΓ +1,2% και ΛΑΜΔΑ +0,9%.

Άλλη μια ημέρα αδυναμίας της ΕΕΕ -1,5% ακριβώς στο σημείο καμπής για bear market (38.40) , πτωτικά ο ΟΠΑΠ -0,7% μετά την χθεσινή μεγάλη άνοδο, πτώση και για την ΕΥΔΑΠ -1.4%.

Τρίτη συνεχόμενη αποτυχημένη απόπειρα από την Metlen -1.46% διάσπασης της αντίστασης των 48,80 με τις επόμενες λίγες συνεδριάσεις κρίσιμες για την βραχυπρόθεσμη πορεία του.

Δεύτερη σερί συνεδρίαση σημαντικής υποαπόδοσης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης – που έτσι και αλλιώς υπολείπεται σημαντικά στις αποδόσεις – με τον FTSEM στο -0,15% σε σύγκριση με το εντυπωσιακό +1,05% για τον FTSE , κυρίως εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης της ΙΝΛΟΤ -2,4% που βρίσκεται πάνω στην ΑΜΚ των 400 εκ. σε αρκετά χαμηλότερη τιμή από την τρέχουσα (εύρος 1,10-1,12). Πτωτικά και η ΕΧΑΕ -1,07% με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναρξη την επόμενη εβδομάδα της ΔΠ από το Euronext, στήριξη από ΚΡΙ +1% , ΙΝΤΕΚ +0,7% και ΠΡΟΦ +1,8%.

Ο τραπεζικός κλάδος με συμμετοχή στον ΓΔ κατά 42% περίπου ουσιαστικά κινεί μόνος του όλο το ΧΑ. Η απόδοση από την αρχή του χρόνου έχει ανέβει στο εντυπωσιακό ΔΤΡ +86% με το σύνολο σχεδόν των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον τρελό ρυθμό – σε ποδοσφαιρικούς όρους – των τραπεζών , που έχουν δημιουργήσει ένα εγχώριο magnificent 7 (αν συμπεριλάβουμε εκτός των συστημικών και τις άλλες τρεις) με αποδόσεις μέσα στο έτος πάνω και από το 100% (ΑΛΦΑ, Credia, Optima).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 19:46
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