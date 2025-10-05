Σε φάση αναμονής ο ΣΥΡΙΖΑ – Στο επίκεντρο τα επόμενα βήματα του Τσίπρα

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο (5/10) μπορεί να είχε ως στόχο την αποτίμηση της πορείας του κόμματος, όμως το ενδιαφέρον στις άτυπες συζητήσεις μεταξύ των στελεχών του επικεντρώθηκε αλλού: στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Οι περισσότεροι ασχολήθηκαν περισσότερο με τον πρώην πρωθυπουργό παρά με το κόμμα, γεγονός που δείχνει ότι παραμένει κεντρικό πρόσωπο για την επόμενη μέρα της Κεντροαριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έκανε λόγο για ανάγκη προοδευτικού μετώπου, κινήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας αιχμές και δείχνοντας διάθεση συνεννόησης.

Οι σκέψεις Τσίπρα και το πλάνο επιστροφής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να αμφισβητηθεί η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρώτος είναι η συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων, ιδέα που προσκρούει στην επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία. Ο δεύτερος είναι η ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου από τα κάτω, μια κατεύθυνση στην οποία φαίνεται να κλίνει, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε βέβαια σε συζητήσεις του στη Σορβόννη, όπου βρέθηκε ώστε να συμμετάσχει σε συνέδριο για το μέλλον της Ευρώπης, ότι οι συζητήσεις γίνονται ερήμην του και ότι τα κόμματα στήνονται από τα κάτω προς τα πάνω.

Το βιβλίο και η «επόμενη ημέρα»

Ενδιαφέρον προκαλεί και η επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με συνεργάτες του, θα περιλαμβάνει κριτική αποτίμηση της πρωθυπουργικής του περιόδου (2015-2019), επιχειρώντας να αναδείξει τα διλήμματα και τις δυσκολίες της τότε διακυβέρνησης.

Πολλοί θεωρούν ότι το βιβλίο θα αποτελέσει πλατφόρμα επανεμφάνισης, σηματοδοτώντας μια πιθανή επανατοποθέτηση του Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Η σκιά των Τεμπών

Οι εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς θα εξαρτηθούν και από κινήσεις εκτός κομματικών τειχών. Η Μαρία Καρυστιανού, που έχει συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών, παραμένει στο προσκήνιο, παρά τις προσπάθειες να χαμηλώσει τους τόνους. Η πρόσφατη δήλωσή της ότι «χρειάζεται κάτι καινούριο στην πολιτική σκηνή» αναζωπύρωσε τα σενάρια για πιθανή κάθοδό της, τη στιγμή που το θέμα των Τεμπών επιστρέφει με την απεργία του Πάνου Ρούτσι και το αίτημά του για εκταφή του γιου του.

Η τραγωδία των Τεμπών αγγίζει και τον Τσίπρα, καθώς η μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για τα συστήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων αφορά και τη δική του κυβερνητική περίοδο. Αν επανέλθει στο προσκήνιο, θα χρειαστεί να τοποθετηθεί εκ νέου για ένα ζήτημα που εξακολουθεί να προκαλεί κοινωνική οργή.