Ανοιχτό μέτωπο Τραμπ με Πολιτείες των Δημοκρατικών: Νέα ανάπτυξη στρατού στο Σικάγο
Ειδήσεις
09:03 - 05 Οκτ 2025

Ανοιχτό μέτωπο Τραμπ με Πολιτείες των Δημοκρατικών: Νέα ανάπτυξη στρατού στο Σικάγο

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο (4/10) την ανάπτυξη 300 μελών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο για να αντιμετωπιστεί αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα.

Σύμφωνα με μετάδοση του BBC, απόφαση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι μεταναστευτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ήρθαν αντιμέτωπες με διαδηλωτές στην πόλη, η οποία διοικείται από Δημοκρατικούς, και ότι πυροβόλησαν μια οπλισμένη γυναίκα όταν εκείνη και άλλοι εμβόλισαν με αυτοκίνητα οχήματα των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Οι πολιτειακοί και τοπικοί ηγέτες επικρίνουν εδώ και εβδομάδες τα σχέδια του Τραμπ για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, χαρακτηρίζοντάς τα κατάχρηση εξουσίας. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπί Πρίτσκερ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση».

Δικαστικό μπλόκο και συνταγματικές ανησυχίες

Η ανακοίνωση ήρθε τη στιγμή που μια ομοσπονδιακή δικαστής στο Πόρτλαντ του Όρεγκον –

μια ακόμη φιλελεύθερη πόλη – μπλόκαρε προσωρινά την ανάπτυξη 200 στρατιωτών εκεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ για την κατάσταση στο Πόρτλαντ «ανεδαφικές» και τόνισε πως η ενέργεια παραβιάζει το Σύνταγμα.

Όπως είπε, η χρήση του στρατού για την καταστολή ταραχών χωρίς τη συναίνεση της Πολιτείας του Όρεγκον θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία αυτής και άλλων πολιτειών, ενώ παράλληλα οξύνει την ένταση και προκαλεί μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην πόλη.

Η Ίμεργκουτ έκρινε ότι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων «θολώνουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πολιτική και τη στρατιωτική εξουσία — προς βλάβη του έθνους».

Παρόλο που δεν είναι σαφές αν έχουν ήδη αναπτυχθεί στρατεύματα στο Σικάγο, μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα προκαλέσει νομικές αντιδράσεις.

Το Σικάγο είναι η τελευταία σε μια σειρά από πόλεις —πολλές από τις οποίες διοικούνται από Δημοκρατικούς— που στοχοποιούνται για τη διαφιλονικούμενη ανάπτυξη στρατευμάτων, μεταξύ αυτών η Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες, το Μέμφις και το Πόρτλαντ.

Οι αναπτύξεις αυτές εγείρουν νομικά και συνταγματικά ζητήματα, καθώς οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς ενεργοποιούνται συνήθως από τον κυβερνήτη κάθε Πολιτείας, ενώ νόμοι αιώνων περιορίζουν τη χρήση του στρατού για εσωτερικές υποθέσεις.

Εσωτερικοί εχθροί και… χρήση των πόλεων ως πεδία εκπαίδευσης

Το Σικάγο έχει γνωρίσει αύξηση στις διαδηλώσεις που σχετίζονται με την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων στην πόλη, πολλές από τις οποίες γίνονται έξω από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

«Μέσα σε ένα κλίμα συνεχιζόμενων βίαιων ταραχών και ανομίας, τις οποίες η τοπική ηγεσία όπως ο κυβερνήτης Πρίτσκερ αρνήθηκε να καταστείλει, ο Πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη 300 μελών της Εθνοφρουράς για την προστασία ομοσπονδιακών αξιωματούχων και υποδομών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα κλείσει τα μάτια στην ανομία που μαστίζει τις αμερικανικές πόλεις.»

Το Σάββατο —λίγο πριν ο Τραμπ εγκρίνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο— άνδρες της Συνοριοφυλακής πυροβόλησαν μια γυναίκα στην πόλη, αφού ομάδα ατόμων εμβόλισε με οχήματα ομοσπονδιακά αυτοκίνητα επιβολής του νόμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Η γυναίκα ήταν οπλισμένη, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Το DHS ανέφερε ότι η γυναίκα μετέβη μόνη της σε νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Πρόεδρος μίλησε για τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αμερικανικές πόλεις, απευθυνόμενος σε υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Είπε στους στρατιωτικούς ηγέτες ότι θέλει οι αμερικανικές πόλεις να χρησιμοποιηθούν ως «πεδία εκπαίδευσης» για τα αμερικανικά στρατεύματα, ώστε να πολεμήσουν τον «εχθρό από μέσα» και να καταστείλουν ταραχές.

«Είναι πολύ επικίνδυνες περιοχές και θα τις φτιάξουμε μία προς μία», είπε για τις πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγου. Ανέφερε επίσης στους στρατιωτικούς ότι αυτό θα αποτελέσει «βασικό ρόλο για μερικούς από εσάς εδώ μέσα».

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει στρατεύματα στο Σικάγο εδώ και σχεδόν έναν μήνα — επικαλούμενος την εγκληματικότητα και τις ένοπλες επιθέσεις στην πόλη.

Η βίαιη εγκληματικότητα στο Σικάγο έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, τα ποσοστά ανθρωποκτονιών ήταν μειωμένα κατά ένα τρίτο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, τα συνολικά επίπεδα εγκληματικότητας στο Σικάγο παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο άλλων πόλεων των ΗΠΑ. Μόνο το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Εργασίας (Labor Day) τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 58 άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς —εκ των οποίων οι 8 έχασαν τη ζωή τους.

