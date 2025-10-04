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Δούκας: Όποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρει ευθύνη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαγραφεί
Πολιτική
16:51 - 04 Οκτ 2025

Δούκας: Όποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρει ευθύνη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαγραφεί

Reporter.gr Newsroom
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Ηχηρή παρέμβαση από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα με τοποθέτησή του το Σάββατο (4/10) στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορμή στάθηκαν οι κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας για στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τον ρόλο τους στον αμαρτωλό οργανισμό. Ο Χάρης Δούκας ζητά μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη διαγραφή κάθε στελέχους που εμπλέκεται στο σκάνδαλο παράνομων χρηματοδοτήσεων.

Ουσιαστικά η παρέμβαση του κ. Δούκα δημιουργεί πρόσθετη πίεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο αναμετρήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, ώστε να πάρει μέτρα.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Κάθαρση στην πράξη.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα.

Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή.

Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου.

Αυτούς της ΝΔ».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/10/2025 - 17:35
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