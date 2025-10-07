ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεκινούν τρία μεγάλα έργα στη Δυτική Αττική με χρηματοδότηση €23,9 εκατ. από την Περιφέρεια
Αυτοδιοίκηση
13:24 - 07 Οκτ 2025

Ξεκινούν τρία μεγάλα έργα στη Δυτική Αττική με χρηματοδότηση €23,9 εκατ. από την Περιφέρεια

Reporter.gr Newsroom
Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων στο Δήμο Φυλής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής συνολικού ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, έδωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Ένα σημαντικό έργο μπαίνει σε φάση υλοποίησης στη Δυτική Αττική, με την μεγάλη αστική ανάπλαση στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων και στη Ζωφριά, μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής να εντάξει το έργο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τη Δυτική Αττική.

Το έργο, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν πεζοδρομήσεις, δεντροφυτεύσεις, εγκατάσταση ραμπών και οδεύσεων ΑΜΕΑ σε έκταση 44.000 τ.μ., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στην περιοχή Πανοράματος Άνω Λιοσίων, ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, με φορέα υλοποίησης τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». Το έργο κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, καθώς οι πυρκαγιές του 2023 κατέστρεψαν περίπου το 90% της λεκάνης απορροής του ρέματος Κατερινέζα, μειώνοντας την απορροφητικότητα του εδάφους. Θα κατασκευαστούν αγωγοί και φρεάτια ομβρίων στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, ενώ θα αποκατασταθούν τα οδοστρώματα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τέλος, υπογράφηκε σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και χώρων και την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στο Δήμο Φυλής. Με χρηματοδότηση 8,7 εκατ. ευρώ από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής, θα αντικατασταθούν παλαιά φωτιστικά με νέα τεχνολογίας LED σε κτίρια, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και θα βελτιωθεί ο οδοφωτισμός με αντικατάσταση περίπου 4.500 φωτιστικών, καλωδιώσεων και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιαχείρισης. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2,4 MW στο Δημοτικό Κτήμα Φυλής για παραγωγή καθαρής ενέργειας.

«Από την πρώτη περίοδο της θητείας μας, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική είναι μια από τις βασικότερες προτεραιότητές μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε συστηματικά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της περιοχής, που για χρόνια έμεινε παραμελημένη – αυτή τη βούλησή μας αποτυπώνει εξάλλου και το ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 545 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Αττική, που ανακοινώσαμε ήδη από τον Ιανουάριο του 2024».

Σχετικά με τα τρία μεγάλα έργα στο Δήμο Φυλής, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Περιφέρεια «επενδύει σε έργα ουσίας, έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, προχωράμε σε οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα, αποκαθιστώντας την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών. Η αντιπλημμυρική προστασία, η πρόσβαση σε λειτουργικούς δημόσιους χώρους και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους και το περιβάλλον. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, για μια Αττική πιο ασφαλή, πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη και πιο ανθρώπινη».

Από την πλευρά του, ο κ. Παππούς δήλωσε: «Συνεχίζουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής την υλοποίηση έργων που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Με τον Νίκο Χαρδαλιά έχουμε κοινούς στόχους και οράματα, γιατί πέρα από την προσωπική φιλία έχουμε κοινή πορεία στην αυτοδιοίκηση. Πλέον, γίνεται πραγματικότητα η πλήρης αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας, ενώ ολοκληρώνεται η ενεργειακή μας αυτοτέλεια μέσα από ένα έργο που μας φέρνει στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου ότι ο Δήμος των Βρυξελλών από όλη την Ευρώπη επέλεξε τον Δήμο Φυλής σαν «δίδυμη πόλη» στον τομέα της ενεργειακής αυτοτέλειας. Θέλω επίσης να αναφερθώ ιδιαιτέρως στο έργο αστικής ανάπλασης, καθώς ήταν μια προσωπική δέσμευση, για ένα έργο που χρωστάμε στους συνδημότες μας. Με την ολοκλήρωσή του θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, τόσο στο κέντρο, όσο και στη Ζωφριά που αποτελεί πληθυσμιακά τη μεγαλύτερη συνοικία του Δήμου μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hellenic Train: Διακόπτει τα δρομολόγια Θεσσαλονίκης-Σερρών από 8 έως 24 Οκτωβρίου – Αντικατάσταση με λεωφορεία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Διακόπτει τα δρομολόγια Θεσσαλονίκης-Σερρών από 8 έως 24 Οκτωβρίου – Αντικατάσταση με λεωφορεία

Νόμπελ Φυσικής σε τρεις καθηγητές για τις ανακαλύψεις τους στα κβαντικά φαινόμενα του μακρόκοσμου
Ειδήσεις

Νόμπελ Φυσικής σε τρεις καθηγητές για τις ανακαλύψεις τους στα κβαντικά φαινόμενα του μακρόκοσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Επίσκεψη Χαρδαλιά σε Μοσχάτο - Ταύρο: Στο επίκεντρο έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης
Αυτοδιοίκηση

Επίσκεψη Χαρδαλιά σε Μοσχάτο - Ταύρο: Στο επίκεντρο έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης

Χαρδαλιάς από Δάφνη - Υμηττό: Έργα και παρεμβάσεις που αφήνουν αποτύπωμα στο Δήμο
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς από Δάφνη - Υμηττό: Έργα και παρεμβάσεις που αφήνουν αποτύπωμα στο Δήμο

Νέο αντιπλημμυρικό έργο στο Μαρούσι: Υπογράφηκε η σύμβαση αξίας €144.000 για την επέκταση του αγωγού ομβρίων στην οδό Σισμανογλείου
Αυτοδιοίκηση

Νέο αντιπλημμυρικό έργο στο Μαρούσι: Υπογράφηκε η σύμβαση αξίας €144.000 για την επέκταση του αγωγού ομβρίων στην οδό Σισμανογλείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Πολιτική
09/10/2025 - 13:57

«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:54

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Εμπορεύματα
09/10/2025 - 13:44

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:42

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Νομίσματα
09/10/2025 - 13:40

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:35

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 13:30

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια είκοσι ετών και άνω

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ