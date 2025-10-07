Ξεκινούν τρία μεγάλα έργα στη Δυτική Αττική με χρηματοδότηση €23,9 εκατ. από την Περιφέρεια

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων στο Δήμο Φυλής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής συνολικού ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, έδωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Ένα σημαντικό έργο μπαίνει σε φάση υλοποίησης στη Δυτική Αττική, με την μεγάλη αστική ανάπλαση στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων και στη Ζωφριά, μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής να εντάξει το έργο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τη Δυτική Αττική.

Το έργο, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν πεζοδρομήσεις, δεντροφυτεύσεις, εγκατάσταση ραμπών και οδεύσεων ΑΜΕΑ σε έκταση 44.000 τ.μ., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στην περιοχή Πανοράματος Άνω Λιοσίων, ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, με φορέα υλοποίησης τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». Το έργο κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, καθώς οι πυρκαγιές του 2023 κατέστρεψαν περίπου το 90% της λεκάνης απορροής του ρέματος Κατερινέζα, μειώνοντας την απορροφητικότητα του εδάφους. Θα κατασκευαστούν αγωγοί και φρεάτια ομβρίων στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, ενώ θα αποκατασταθούν τα οδοστρώματα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τέλος, υπογράφηκε σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και χώρων και την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στο Δήμο Φυλής. Με χρηματοδότηση 8,7 εκατ. ευρώ από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής, θα αντικατασταθούν παλαιά φωτιστικά με νέα τεχνολογίας LED σε κτίρια, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και θα βελτιωθεί ο οδοφωτισμός με αντικατάσταση περίπου 4.500 φωτιστικών, καλωδιώσεων και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιαχείρισης. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2,4 MW στο Δημοτικό Κτήμα Φυλής για παραγωγή καθαρής ενέργειας.

«Από την πρώτη περίοδο της θητείας μας, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική είναι μια από τις βασικότερες προτεραιότητές μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε συστηματικά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της περιοχής, που για χρόνια έμεινε παραμελημένη – αυτή τη βούλησή μας αποτυπώνει εξάλλου και το ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 545 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Αττική, που ανακοινώσαμε ήδη από τον Ιανουάριο του 2024».

Σχετικά με τα τρία μεγάλα έργα στο Δήμο Φυλής, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Περιφέρεια «επενδύει σε έργα ουσίας, έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, προχωράμε σε οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα, αποκαθιστώντας την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών. Η αντιπλημμυρική προστασία, η πρόσβαση σε λειτουργικούς δημόσιους χώρους και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους και το περιβάλλον. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, για μια Αττική πιο ασφαλή, πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη και πιο ανθρώπινη».

Από την πλευρά του, ο κ. Παππούς δήλωσε: «Συνεχίζουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής την υλοποίηση έργων που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Με τον Νίκο Χαρδαλιά έχουμε κοινούς στόχους και οράματα, γιατί πέρα από την προσωπική φιλία έχουμε κοινή πορεία στην αυτοδιοίκηση. Πλέον, γίνεται πραγματικότητα η πλήρης αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας, ενώ ολοκληρώνεται η ενεργειακή μας αυτοτέλεια μέσα από ένα έργο που μας φέρνει στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου ότι ο Δήμος των Βρυξελλών από όλη την Ευρώπη επέλεξε τον Δήμο Φυλής σαν «δίδυμη πόλη» στον τομέα της ενεργειακής αυτοτέλειας. Θέλω επίσης να αναφερθώ ιδιαιτέρως στο έργο αστικής ανάπλασης, καθώς ήταν μια προσωπική δέσμευση, για ένα έργο που χρωστάμε στους συνδημότες μας. Με την ολοκλήρωσή του θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, τόσο στο κέντρο, όσο και στη Ζωφριά που αποτελεί πληθυσμιακά τη μεγαλύτερη συνοικία του Δήμου μας».