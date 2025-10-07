Γαλλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρν Φιλίπ καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί

Ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ κάλεσε την Τρίτη (7/10) ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω της όλο και βαθύτερης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

«Δεν είμαι υπέρ μιας άμεσης και βίαιης παραίτησης... αλλά [ο πρόεδρος] πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία», δήλωσε ο Φιλίπ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Ο Φιλίπ, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν και υπηρέτησε από το 2017 έως το 2020, ανέφερε ότι ο πρώην πολιτικός του προϊστάμενος θα πρέπει «να ανακοινώσει ότι θα διοργανώσει πρόωρες προεδρικές εκλογές» μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος — κάτι που θα επέτρεπε έναν σωστό προεκλογικό αγώνα, μετά το χάος που προκλήθηκε από την παραίτηση της κυβέρνησης τη Δευτέρα, μόλις 14 ώρες αφότου είχαν ανακοινωθεί τα βασικά υπουργικά στελέχη. Πρόκειται για την τρίτη κυβέρνηση που καταρρέει μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Φιλίπ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να φτάσει στον δεύτερο γύρο, όπου πιθανότατα θα αντιμετωπίσει έναν υποψήφιο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

Αν ο Μακρόν παραιτηθεί άμεσα, θα πρέπει να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές μέσα σε 20 έως 35 ημέρες. Η θητεία του λήγει κανονικά στο πρώτο μισό του 2027.

Σύμφωνα με έναν κεντρώο πολιτικό που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Φιλίπ δεχόταν αυξανόμενη πίεση από το ίδιο του το κόμμα, τους Horizons, που ίδρυσε το 2021 και είχε μέχρι πρόσφατα συνεργαστεί με τον Μακρόν. Πολλοί από τους συμμάχους του τον παρότρυναν να εκμεταλλευτεί τη στιγμή για να πάρει σαφείς αποστάσεις από τον πρόεδρο.

Οι δηλώσεις του Φιλίπ είναι η τελευταία ένδειξη ότι οι σύμμαχοι του Μακρόν από τον χώρο του πολιτικού κέντρου εγκαταλείπουν το «πλοίο», μετά την αποτυχία του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνύ και των δύο προκατόχων του, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ, να εξασφαλίσουν την έγκριση του κατακερματισμένου κοινοβουλίου για δισεκατομμύρια σε περικοπές δαπανών, απαραίτητες για την εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, ο Γκαμπριέλ Ατάλ — που πλέον ηγείται του προεδρικού κόμματος — δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει πλέον» τις αποφάσεις του προέδρου και τον κατηγόρησε ότι «θέλει να κρατηθεί στην εξουσία», παρά το γεγονός ότι έχασε τις πρόωρες εκλογές τις οποίες ο ίδιος είχε προκηρύξει πέρυσι.

Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Λεκορνύ, ο Μακρόν του ζήτησε παρ’ όλα αυτά να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις μέχρι την Τετάρτη, σε μια ύστατη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί κάποια μορφή κυβερνητικής συμφωνίας.

Δημοσκόπηση του έγκυρου ινστιτούτου Elabe, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η παραίτηση του Μακρόν θα βοηθούσε στην εκτόνωση της πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία, ενώ το 26% πιστεύει ότι θα την επιδείνωνε και το 23% δεν εξέφρασε γνώμη.