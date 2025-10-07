ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Υπ. Ανάπτυξης: Έγκριση στρατηγικής επένδυσης για νέα μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα από την BGS ALCOHOLS
Πολιτική
16:08 - 07 Οκτ 2025

Υπ. Ανάπτυξης: Έγκριση στρατηγικής επένδυσης για νέα μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα από την BGS ALCOHOLS

Reporter.gr Newsroom
Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης στην εταιρεία «BGS ALCOHOLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την υλοποίηση της Στρατηγικής Επένδυσης που αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής αιθανόλης στην Πάτρα. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Η επένδυση είχε ήδη εγκριθεί στα τέλη του 2024 από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, ενταγμένη στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας και υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Το επενδυτικό έργο, ύψους 34,3 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή μιας καθετοποιημένης βιομηχανικής μονάδας, η οποία θα εξειδικεύεται στην παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εγκαταστάσεων που θα καλύπτουν στάδια όπως άλεση, υγροποίηση, ζύμωση και απόσταξη. Το έργο θα ενσωματώνει επίσης καινοτόμες τεχνολογίες ανακύκλωσης υπολειμμάτων με στόχο την παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και μονάδες καθαρισμού του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Η μονάδα προγραμματίζεται να παράγει δύο βασικά είδη αιθανόλης – την αιθανόλη ΕΝΑ 96% και την αιθανόλη βαθμού Β – καθώς και δύο κύρια υποπροϊόντα: διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και ξηρό απόσταγμα δημητριακών (DDGS). Σύμφωνα με το σχεδιασμό, με την ολοκλήρωση της επένδυσης η παραγωγική ικανότητα της μονάδας αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, ενώ θα προστεθούν και νέα υποπροϊόντα στη γραμμή παραγωγής.

Η νέα εγκατάσταση θα αναπτυχθεί εντός του επιχειρηματικού πάρκου Πάτρας, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αιθανόλης, περιορίζοντας έτσι την εξάρτηση από τις εισαγωγές.

Επιπλέον, προβλέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 2 GW, που θα συνεισφέρει ενεργειακά στη λειτουργία της μονάδας.

Η ολοκλήρωση του έργου έχει προγραμματιστεί για την 31η Μαρτίου 2026.

