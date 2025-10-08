ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου
Πολιτική
17:50 - 08 Οκτ 2025

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Reporter.gr Newsroom
Την πόρτα που επιθυμεί να ανοίξει η Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE και την ευρωπαϊκή άμυνα κλείνει ο Νίκος Παπανδρέου με τροπολογία που κατέθεσε και ζητά να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ECON σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030.

Η πρόταση του Έλληνα ευρωβουλευτή αναφέρει πως «οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδική και αυστηρή αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κανενός κράτους μέλους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι κάθε συνεργασία με τις εν λόγω χώρες πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατήρηση ειρηνικών και εποικοδομητικών σχέσεων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.»

Είναι σαφές πως εάν η τροπολογία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, γίνει δεκτή τότε θα υπάρχει άλλο ένα εμπόδιο στην προσπάθεια της Τουρκίας να κερδίσει από τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθώντας ωστόσο να μην σέβεται τις κοινές αρχές και αξίες, να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος αλλά και να απειλεί κράτη – μέλη όπως η Κύπρος και η Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο
Πολιτική

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία
Πολιτική

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις
Ειδήσεις

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο
Πολιτική

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35
Ειδήσεις

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ