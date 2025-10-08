ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της
Πολιτική
21:16 - 08 Οκτ 2025

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Reporter.gr Newsroom
 Τα θερμά χειροκροτήματα που συνόδευσαν την άφιξη τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Κώστα Καραμανλή, καθώς και η χειραψία που αντάλλαξαν, ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για τους κινδύνους που ενέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η πρωτοβουλία αυτή απέσπασε θετικά σχόλια από τον πρωθυπουργό, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστεί το θέμα στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της επερχόμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος υπουργών και βουλευτών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Θάνος Πλεύρης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ήταν «προσωπική επιλογή του». Όπως ανέφεραν, ενδέχεται να σχετίζεται με την επιβεβαίωση, το ίδιο πρωί, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρούσε σε μια σύντομη παρέμβαση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ωστόσο, πριν αυτή ολοκληρωθεί, ο Δημήτρης Γιάννος – δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά στην υπόθεση Novartis και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς» – προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας: «κάποια πράγματα είναι πέρα και πάνω από την πολιτική!».

Ο χαιρειτισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σεβασμιώτατε, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Ευριπίδη, θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτή την πολύ σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία.

Και αν κρίνω από την εντυπωσιακή προσέλευση, ίσως πρέπει να σκέφτεσαι να αναλαμβάνεις πιο συχνά άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πράγματι το βιβλίο, τον τόμο μάλιστα, τον οποίο είχες την καλοσύνη να επιμεληθείς, είχαμε την ευκαιρία να τον συζητήσουμε πριν από κάποιες μέρες στο γραφείο. Είναι μια πολύ σημαντική συλλογική προσπάθεια, η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα γύρω από μια τεχνολογική επανάσταση η οποία πράγματι όχι θα αλλάξει, αλλάζει ήδη τα πάντα στη ζωή μας.

Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις: είναι πολύ πιθανόν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος των πιθανών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά μας θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θίγονται στον σημαντικό τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Δεύτερη σύντομη επισήμανση: η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες μπορούμε πια και δημιουργούμε στη χώρα μας, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Δεν αναφέρομαι μόνο στα data centers τα οποία ήδη κατασκευάζονται, αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ήδη μία από τις επτά χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των λεγόμενων «ΑΙ Factories», δηλαδή δομών ψηφιακών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχουμε ήδη εντοπίσει πεδία πολιτικής, όπως η πολιτική προστασία, η υγεία, η εθνική άμυνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.

Και φιλοδοξούμε, επίσης, στο κανονιστικό πλαίσιο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Ώστε από τη μία να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία εκείνα που έχει θετική προστιθέμενη αξία και από την άλλη να μπορούμε, με σωστό και λελογισμένο τρόπο, να ελέγχουμε την ανάπτυξή της σε εκείνα τα πεδία όπου γεννιούνται εύλογα ερωτήματα ως προς τις αρνητικές της επιπτώσεις.

Αναφέρω ενδεικτικά τα ζητήματα του εθισμού των νέων, των παιδιών μας, στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι ότι κανείς μας δεν θέλει να φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να το θεωρούν φίλο τους, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Τις επιπτώσεις -τις ανέφερε ο κ. Πρόεδρος της Βουλής- στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, τα deep fakes τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.

Και, βέβαια, να κάνω και μία τρίτη επισήμανση που σχετίζεται άμεσα και με το επιστημονικό ενδιαφέρον του Ευριπίδη αλλά και με πολλά από τα κεφάλαια τα οποία έχουν γραφτεί σε αυτόν τον τόμο: τεχνητή νοημοσύνη και Συνταγματική Αναθεώρηση. Μία διαδικασία η οποία θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Είναι δεδομένο ότι η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση.

Σε αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα το βιβλίο προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες απαντήσεις. Σταματώ εδώ, γιατί μπήκα λίγο «εμβόλιμος» στην παρουσίαση. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 21:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Πολιτική

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση
Πολιτική

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως
Πολιτική

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ