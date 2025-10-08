ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Πολιτική
20:31 - 08 Οκτ 2025

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/10) την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα εξακολουθεί να απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών στα χερσαία της σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Η πρακτική αυτή αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή οδηγία 2020/262, η οποία ορίζει ενιαίους κανόνες για την επιβολή και είσπραξη των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα κράτη μέλη.

Όπως υπενθυμίζει η Επιτροπή, η απαλλαγή αυτή είχε επιτραπεί μεταβατικά έως τον Ιανουάριο του 2017 για καταστήματα εκτός αεροδρομίων και λιμένων που λειτουργούσαν ήδη πριν την 1η Ιουλίου 2008. Παρά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι ελληνικές αρχές συνέχισαν να εφαρμόζουν τη φορολογική απαλλαγή, με συνεχείς τροποποιήσεις στη σχετική εθνική νομοθεσία έως και το 2023.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα για τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ανεπαρκή, και για τον λόγο αυτό κρίνει αναγκαία την παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ. Όπως επισημαίνεται, για λόγους ενιαίας εφαρμογής και ισότητας εντός της εσωτερικής αγοράς, η εν λόγω απαλλαγή δεν μπορεί πλέον να ισχύει για ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς χώρες εκτός ΕΕ μέσω χερσαίων συνόρων.

