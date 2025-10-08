ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις
Ειδήσεις
21:09 - 08 Οκτ 2025

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Reporter.gr Newsroom
Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας συνεχίζονται αύριο στο Παρίσι, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και αραβικών κρατών, καθώς και του Καναδά.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η συμμετοχή του ακυρώθηκε χωρίς να δοθούν επίσημες εξηγήσεις. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει την αποστολή άλλου αξιωματούχου, επιβεβαιώνοντας έτσι το έντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις εξελίξεις.

Στο τραπέζι των συνομιλιών τίθεται ο τρόπος εφαρμογής των «20 σημείων Τραμπ», καθώς και η αξιολόγηση των συλλογικών δεσμεύσεων για τη μεταπολεμική Γάζα. Ευρωπαίοι διπλωμάτες υπογραμμίζουν την ανάγκη ενεργής αμερικανικής συμμετοχής, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης στην περιοχή.

Όμως για τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, «η νέα πρωτοβουλία της γαλλικής κυβέρνησης, σε μια τόσο ευαίσθητη χρονική στιγμή των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ, είναι ανώφελη και επιζήμια», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πάντως, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις, μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από αυτές να δηλώνει ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων να ξεκινά πιθανώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 22:18
