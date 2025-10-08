ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πολιτική
21:56 - 08 Οκτ 2025

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Reporter.gr Newsroom
Στις θετικές επιδράσεις και την πολύτιμη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην ενδυνάμωση της Δημοκρατίας αλλά και σε ένα πολύπλοκο πλέγμα από κινδύνους, απειλές και προκλήσεις που αυτή ελλοχεύει αναφέρθηκε κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, στην παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή Ροδόπης και πρώην Υπουργού Παιδείας, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών και ήταν υπό την αιγίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης υπογράμμισε πως με προσωπική του πρωτοβουλία η Βουλή των Ελλήνων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ήδη δρομολογήσει μεγαλόπνοες δράσεις για τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως την ανάπτυξη εργοστασίων ΑΙ στην Ελλάδα στον άξονα που σχετίζεται με τον κοινοβουλευτισμό, την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

«Ξεκινήσαμε μια μεγάλη εθνική προσπάθεια για όλους και ιδίως για τη νέα γενιά. Καλλιεργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα νέο, υπεύθυνο και ασφαλές περιβάλλον πληροφόρησης με ένα Κοινοβούλιο πάντα ανοιχτό στην κοινωνία και στον άνθρωπο» είπε χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος της Βουλής και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για ένα έργο που θέτει την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι τον άνθρωπο στην υπηρεσία της τεχνολογίας, πάντα με σύνεση, με υπευθυνότητα, με ασφάλεια και με μια καθαρή ματιά στα πράγματα».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης τόνισε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να αποδεικνύει τη δυναμική της, προσφέροντας σημαντικές βελτιώσεις σε καίριους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η καθημερινότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, οι οικονομικές συναλλαγές, η εκπαίδευση και, βεβαίως, η ασφάλεια.

Παράλληλα, όμως, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επικίνδυνες προκλήσεις όπως π.χ. τα τεχνολογικά σφάλματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων, οι παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, η ενίσχυση προκαταλήψεων, η διαμόρφωση μιας διαστρεβλωμένης πραγματικότητας, καθώς και η απώλεια μεγάλου αριθμού παραδοσιακών θέσεων εργασίας, που ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένα και σοβαρά φαινόμενα ανεργίας.

Γι’ αυτό τον λόγο, προειδοποίησε πως «είτε η εξάρτηση, είτε η αποχή από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ενδέχεται να προκαλέσει δυσχέρειες στους ίδιους ακριβώς τομείς που -με ορθή χρήση- μπορεί να ευεργετήσει».

Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμη: ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο κ. Θεόδωρος Πούλιας - Διευθυντικό στέλεχος ΑΙ UNISYSTEMS, ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης - Ομ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής, πρ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρ. Βουλευτής Επικρατείας, Αντ. Μέλος της Ακαδημίας της Γαλλίας (Institut de France) καθώς και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος (Χατζηνικολάου).

Στην εκδήλωση επίσης έδωσαν το παρών ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, εκπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου Β´, εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου, πρώην και νυν υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης, εκλεκτοί εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας της χώρας, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και πλήθος πολιτών.

