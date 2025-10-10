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Μαργαρίτης: Το ΠΑΣΟΚ θέλει πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά, αλλά οι συμμαχίες δεν αποκλείονται
Πολιτική
12:11 - 10 Οκτ 2025

Μαργαρίτης: Το ΠΑΣΟΚ θέλει πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά, αλλά οι συμμαχίες δεν αποκλείονται

Reporter.gr Newsroom
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«Εάν το ΠΑΣΟΚ έχει το πλεονέκτημα να διαμορφώσει κυβερνητική πρόταση, κατά τη γνώμη μου είναι όσα κόμματα κινούνται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά είτε το κόμμα του Τσίπρα είτε άλλες δυνάμεις που θα διαμορφωθούν», τόνισε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Μαργαρίτης.  

«Το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ έχει μια αυτόνομη γραμμή, καλά κάνει και την έχει, θέλει το δικό του πρόγραμμα να είναι βάση συζήτησης, θέλει να έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτή την υπόθεση αλλά η υπόθεση της αυτονομίας δεν ακυρώνει την αναζήτηση συμμαχιών. Δεν πρέπει να την ακυρώνει την αναζήτηση συμμαχιών έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για μια προοδευτική πλειοψηφία» πρόσθεσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

«Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να υπάρξει ένας κοινός εκλογικός συνασπισμός, είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν προγραμματικές διαφορές, επιμένω όμως ότι μπορούν να υπάρχουν συμπτώσεις όπου είναι εφικτό γιατί το κύριο ζήτημα είναι να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολιτευτική γραμμή ικανή να είναι ένα θεσμικό αντίβαρο στην παντοδυναμία της σημερινής κυβέρνησης» συμπλήρωσε ο κ.Μαργαρίτης.

Αναφορικά με το «κόμμα Τσίπρα» και την επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρώην πρωθυπουργό, κόβοντας κάθε επαφή, ο κ. Μαργαρίτης σχολίασε: «Είπα να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, ωστόσο οι δηλώσεις Τσίπρα δείχνουν ότι κινείται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς, όταν μιλάει για δημοκρατικό καπιταλισμό αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεμπλέξει με τον αριστερισμό και τον λαϊκισμό. Ας περιμένουμε να δούμε, αλλά εκ προοιμίου δεν αποτελεί ένα κόμμα το οποίο μπορείς να το αποκλείσεις από έναν διάλογο. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ δεν εξαρτά την πολιτική του από τις συμμαχίες, εξαρτά την πολιτική του από την αλλαγή των συσχετισμών και από την πρωτοκαθεδρία που πρέπει να έχει στις πολιτικές εξελίξεις. Να σας το πω διαφορετικά, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματωθεί στο κόμμα Τσίπρα αυτόματα δεν αλλάζει και η πολιτική των συμμαχιών στον βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ για όλους μας είναι ένας συνομιλητής για κοινή δράση;».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 12:18
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