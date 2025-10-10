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Κοντογεώργης από ΟΟΣΑ: Αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος της Ελλάδας
Πολιτική
14:06 - 10 Οκτ 2025

Κοντογεώργης από ΟΟΣΑ: Αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Σειρά επαφών με υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΟΣΑ είχε την Τετάρτη (8/10) στο Παρίσι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Ελλάδας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ, Γιώργο Παγουλάτο και τη γενική γραμματέα ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης για την προετοιμασία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, δημογραφίας, διαχείρισης κινδύνων και τα επόμενα βήματα συνεργασίας, με συμμετοχή της διευθύντριας του κέντρου επιχειρηματικότητας, ΜΜΕ, περιφερειών και πόλεων, Lamia Kamal-Chaoui, καθώς και των επικεφαλής των τομέων περιφερειακής ανάπτυξης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, Dorothée Allain-Dupré, οικονομικών αναλύσεων, δεδομένων και στατιστικής, Rudiger Ahrend, περιφερειακής και αγροτικής πολιτικής, José Enrique Garcilazo και διακυβέρνησης υδάτων, γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας, Oriana Romano.

Με την Elsa Pilichowski, διευθύντρια του τομέα δημόσιας διακυβέρνησης, συζητήθηκαν θέματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συμμετοχής της δημόσιας διοίκησης στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών. Παράλληλα, ζητήματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και διαχείρισης υδάτων συζητήθηκαν με το διευθυντή του τομέα περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας και υδάτων, Walid Oueslati και τις επικεφαλής των αντίστοιχων τμημάτων Catherine Gamper και Sophie Trémolet.

Ο ΟΟΣΑ αναγνώρισε τη θετική πρόοδο της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, η οποία ενσωματώνει διαδικασίες ενιαίου σχεδιασμού και διαβούλευσης, σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθύνσεις του οργανισμού. Η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ παρουσίασε την πορεία υλοποίησης των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και τη συνεργασία με τον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2027.

Ο ΟΟΣΑ προσκάλεσε τον υφυπουργό να παρουσιάσει τη στρατηγική ως «βέλτιστη πρακτική» στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης το Δεκέμβριο του 2025, ένα φόρουμ που συγκεντρώνει όλες τις χώρες μέλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και διακυβέρνησης.

Όπως δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης, «είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στα στελέχη του ΟΟΣΑ την πρόοδο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, καθώς και την εκτενή διαβούλευση που πραγματοποιούμε σε ολόκληρη την χώρα, για πρώτη φορά στην χώρα μας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός προγραμματισμός σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Μετά από πρόσκληση, το Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί, μάλιστα, η στρατηγική ως βέλτιστη πρακτική στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ».

Η κα Παντελοπούλου τόνισε: «Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή στρατηγικού σχεδιασμού για την περιφερειακή ανάπτυξη, με την υποστήριξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η νέα μελέτη με τίτλο «Προς μία στρατηγική περιφερειακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα μετά το 2027» την οποία ανέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, φιλοδοξεί να αποτελέσει θεμέλιο για τον σχεδιασμό του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης 2028-2034 σε θέματα Πολιτικής Συνοχής, ευθυγραμμισμένο με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και τους εθνικούς στόχους της χώρας».

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