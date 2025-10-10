Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί και σε αριστερά και στο κέντρο

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί και σε αριστερά και στο κέντρο» και αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής με σταθερότητα.

Αρχικά, αναφορικά με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και το πολιτικό σκηνικό, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μια τοποθέτηση ως κόμμα και μπορεί να απευθυνθεί και στα αριστερά και στο κέντρο. Εμείς μάλιστα απευθυνόμαστε και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορούν να είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλουν διαφάνεια, θέλουν αξιοκρατία και όχι διαφθορά. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις άλλωστε φαίνεται ότι οι μισοί περίπου που επιλέγουν σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούν ότι είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα διαφθοράς που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες αναστροφής του κλίματος. Το ζήτημα που αναδεικνύει την πραγματικότητα, δεν είναι μόνο οι δείκτες της δημοφιλίας σε ένα ακροατήριο, είναι και το τι διαπερατότητα έχει σε ευρύτερα ακροατήρια. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περίπου 15% αλλά η δυνητική περίμετρος είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο κόμμα. Ενώ βάσει των δημοσκοπήσεων, στο ερώτημα αν προτιμά κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία εκεί υπάρχει ισοψηφία. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο και πως η παράταξή μας μπορεί να εκφράσει το αίτημα πολιτικής αλλαγής χωρίς περιπέτειες. Πολιτική αλλαγή με σταθερότητα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας την αδράνεια της κυβέρνησης, και επισήμανε την έρευνα του TMF για να ενισχύσει την άποψή του ότι «οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα».

«Μείζον είναι το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε, από τις περίπου 1.200 επιχειρησιακές σχέσεις μόνο οι 550 έχουν συμβασιοποιηθεί. Αν μέχρι το 2026 δεν έχουν συμβασιοποιηθεί οι υπόλοιπες, τότε θα χαθούν πόροι. Χάνεται η δυνατότητα να βάλουμε σε άλλο δρόμο ανάπτυξης τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεταρρυθμιστική άπνοια. Η κυβέρνηση λέει ότι έκανε δυο βήματα. Δεν τα αρνούμαι εγώ. Όμως αν δούμε, για παράδειγμα, τη μελέτη της TMF για τη γραφειοκρατία θα παρατηρήσουμε ότι το 2023 ήμασταν δεύτεροι από το τέλος σε πολυπλοκότητα διαδικασιών και τώρα είμαστε πρώτοι από το τέλος. Οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς».

Για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, τόνισε: «Ποιο είναι το θέμα με την πόντιση του καλωδίου; Όταν δίνεις ένα λάθος σήμα με το δισταγμό να διασφαλίσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τότε η Τουρκία αλλά κυρίως οι εταίροι βλέπουν ότι δεν τα θεωρείς μείζονος σημασίας και δεν τα συμπεριλαμβάνουν στον γεωπολιτικό τους σχεδιασμό».

Αναφορικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε δύο ερωτήματα: «Τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για «αποκλειστική ευθύνη»».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις κινήσεις των πρώην Πρωθυπουργών, εκτίμησε ότι «είτε κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας είτε ο κ. Σαμαράς είναι λογικό να παίρνουν δημοσιότητα οι κινήσεις τους. Είναι είδηση να κάνει κάποια παρέμβαση ένα τέως Πρωθυπουργός και εύλογα να μας ρωτούν για την άποψή μας. Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την Πρωθυπουργία του. Επομένως είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του. Δε νομίζω ότι τώρα αν κριθεί ως αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης, θα αλλάξει κάτι. Εμείς θέλουμε να ηττηθεί ο κ. Μητσοτάκης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».