Δένδιας από Cambridge: Η Ελλάδα διαθέτει υπερμεγέθεις ένοπλες δυνάμεις επειδή αντιμετωπίζει μια μεγάλη απειλή

Σαφή μηνύματα προς το Λονδίνο, αλλά και προς τους δυτικούς συμμάχους συνολικά, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην έναρξη του 9ου Ελληνο-Βρετανικού Συμποσίου με θέμα «Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο - Εταίροι σε μια Εποχή Αβεβαιότητας».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δυτικών συμμάχων σε μια εποχή αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει «πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χωρίς να αναφερθεί ρητά στις παραδοσιακές ελληνοτουρκικές διαφορές, όπως το casus belli ή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Έλληνας υπουργός έθεσε ένα πιο θεμελιώδες ερώτημα προς το Ηνωμένο Βασίλειο: «Είναι σίγουρο το Λονδίνο ότι μοιράζεται με την Άγκυρα την ίδια κοσμοθεωρία και τις ίδιες γεωπολιτικές επιδιώξεις;»

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας πρότεινε ένα χαρακτηριστικό «τεστ»: «Αν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούσε δύο εικόνες του κόσμου σε 30 χρόνια, μία σύμφωνα με το όραμα του Λονδίνου και μία σύμφωνα με το όραμα της Άγκυρας, πόσο όμοιες θα ήταν αυτές οι δύο εικόνες;»

Η Τουρκία έχει τις πιο θερμές σχέσεις με τη Μόσχα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε την αντίφαση στη στάση της Τουρκίας, η οποία, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, «διατηρεί τις πιο θερμές σχέσεις με τη Μόσχα», επισημαίνοντας ότι δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση στη Ρωσία, ενώ αντίθετα «ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία, μαζί με τη Ρωσία, αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια ως «αρένα γεωπολιτικού ανταγωνισμού», ενώ χαρακτήρισε την επιθετική της στάση στον Καύκασο «πρόκληση για τη σταθερότητα της περιοχής».

Όσον αφορά τη Συρία, σημείωσε πως η τουρκική επιρροή λειτουργεί ως «μεγάλος περιορισμός» στις διεθνείς προσπάθειες ειρήνευσης.

Υπερμεγέθεις ένοπλες δυνάμεις λόγω υπαρκτής απειλής

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «διαθέτει υπερμεγέθεις ένοπλες δυνάμεις επειδή αντιμετωπίζει μια μεγάλη απειλή από έναν γείτονα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος». Όπως σημείωσε, αυτή η υπαρκτή απειλή είναι ο κύριος λόγος που η χώρα υλοποιεί το μετασχηματιστικό πρόγραμμα “Ατζέντα 2030”, το οποίο αποσκοπεί στον πλήρη εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.