Πούτιν: «Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα» για τη Ρωσία αν οι ΗΠΑ αρνηθούν να παρατείνουν την πυρηνική συμφωνία

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή (10/10) ότι η Ρωσία αναπτύσσει νέα στρατηγικά όπλα και πως «δεν είναι σημαντικό» για τη Μόσχα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να μην παρατείνουν τα όρια για τις πυρηνικές κεφαλές που προβλέπει η συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα.

Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε ότι θα ήταν κρίμα να χαθεί κάθε πλαίσιο ελέγχου των εξοπλισμών μεταξύ των δύο χωρών, που διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια παγκοσμίως.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στο Τατζικιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι «ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας εξοπλισμών». Υπενθύμισε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να παρατείνει εθελοντικά τα όρια της συνθήκης New START, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πράξουν το ίδιο — κάτι που η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

«Θα είναι αρκετοί αυτοί οι λίγοι μήνες για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την παράταση; Νομίζω πως ναι, αν υπάρχει καλή θέληση. Και αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν ότι δεν το χρειάζονται, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει και να δοκιμάζει νέα πυρηνικά όπλα.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι «είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε αν αυτό είναι αποδεκτό και χρήσιμο για τους Αμερικανούς. Αν όχι, τότε όχι, αλλά αυτό θα ήταν κρίμα». Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα αναφέρθηκε στην πιθανότητα πυρηνικών δοκιμών από άλλες χώρες, λέγοντας ότι «αν αυτό συμβεί, θα κάνουμε το ίδιο».

Επισήμανε πως αν και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας, θα ήταν επιζήμια για τη συγκράτηση του αγώνα εξοπλισμών. Κλείνοντας, χαρακτήρισε «καλή ιδέα» την παράταση της συνθήκης New START «για τουλάχιστον ένα έτος».