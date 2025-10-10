Τσίπρας: Δεν πάει άλλο με τον Μητσοτάκη, λειτουργεί ως ολιγάρχης - Ώρα για «δράση των πολλών»

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει πως «δεν πάει άλλο» με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ως «ολιγάρχης».

Ο πρώην πρωθυπουργός σε μία προδημοσίευση της συνέντευξής του στην ΕΦΣΥΝ δεν ανακοινώνει την ίδρυση νέου κόμματος, αλλά δηλώνει πως πιστεύει «στην πράξη των πολλών», που όπως λέει «μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα». Προσθέτει πως σε αυτή την πράξη των πολλών «θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου».

«Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία», προσθέτει.

Οσο για το πολιτικό του στίγμα το προσδιορίζει ως εξής: «Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου».

Σε μία... αναδρομή στο παρελθόν αναφέρει πως «το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι' αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν "Γερούν γερά" και "βάστα Σόιμπλε", όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή...

Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης...»