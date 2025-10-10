ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο με τον Μητσοτάκη, λειτουργεί ως ολιγάρχης - Ώρα για «δράση των πολλών»
Πολιτική
20:09 - 10 Οκτ 2025

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο με τον Μητσοτάκη, λειτουργεί ως ολιγάρχης - Ώρα για «δράση των πολλών»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει πως «δεν πάει άλλο» με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ως «ολιγάρχης».

Ο πρώην πρωθυπουργός σε μία προδημοσίευση της συνέντευξής του στην ΕΦΣΥΝ δεν ανακοινώνει την ίδρυση νέου κόμματος, αλλά δηλώνει πως πιστεύει «στην πράξη των πολλών», που όπως λέει «μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα». Προσθέτει πως σε αυτή την πράξη των πολλών «θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου».

«Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία», προσθέτει.

Οσο για το πολιτικό του στίγμα το προσδιορίζει ως εξής: «Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου».

Σε μία... αναδρομή στο παρελθόν αναφέρει πως «το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι' αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν "Γερούν γερά" και "βάστα Σόιμπλε", όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή...

Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης...»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης
Πολιτική

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες
Πολιτική

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται
Ανεμοδείκτης

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ