Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας;

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Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης μετά τις αντιφατικές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με τον Βορίδη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «τηρεί σιγή ιχθύος» μπροστά στις καταγγελίες για εντολοδόχους συμφερόντων και διερωτάται για πόσο ακόμη θα συνεχίζεται αυτή η «πολιτική κρυψίνοια».

Το σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, για τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναφέρει:

«Ο κ. Μαρινάκης αφού πρώτα παραδέχθηκε την ευθύνη του κ. Βορίδη, μετά τις απειλές του πρώην Υπουργού σήμερα προσπάθησε να τον παρουσιάσει αδικημένο και κατατρεγμένο.

Έπιασαν τόπο οι πιέσιες του κ. Βορίδη.

Πώς γίνεται, όμως, να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας; Ο κ. Βάρρας παρουσίασε τον κ.Βορίδη ως εντολοδόχο συμφερόντων.

Η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος για αυτές τις καταγγελίες.

Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό;».