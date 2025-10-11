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Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται σωτήρες - Ο πήχης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας
Πολιτική
10:27 - 11 Οκτ 2025

Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται σωτήρες - Ο πήχης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το πρωί του Σαββάτου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» και τη Φαίη Μαυραγάνη.

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον κ. Τσίπρα, τονίζοντας ότι «ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από συζητήσεις με όρους προσωπολατρίας και κεντρικό πρόσωπο τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή του».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «επί των ημερών του κ. Τσίπρα, η Ελλάδα ήταν η 27η χώρα στην ΕΕ σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 35% χαμηλότερο κατώτατο μισθό και 30% χαμηλότερο μέσο μισθό από σήμερα».

«Η Ελλάδα επί Μητσοτάκη έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, 35% υψηλότερο κατώτατο και 30% υψηλότερο μέσο μισθό», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «το 2026 θα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «από 1/1/2026 προχωρά η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, ενώ σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «αυτή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους, και καμία από αυτές δεν δημιούργησε η ίδια», ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε κρίσεις λόγω ιδεοληψιών».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, αναφερόμενος σε πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «ο κ. Τσίπρας τους έβαλε όλους στην πρώτη γραμμή και τώρα τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι για τους δικούς του λόγους, εμφανιζόμενος ως σωτήρας».

Ο πήχης δεν είναι ο Τσίπρας, είναι τα προβλήματα της κοινωνίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο μεγάλα λάθη: να θεωρεί δεδομένη την αποδοχή του κόσμου και να μην απαντά στις ερωτήσεις που τίθενται».

Τόνισε επίσης ότι «ο πήχης δεν είναι ο κ. Τσίπρας, αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας», επισημαίνοντας πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 δεν παρέλαβε μια Ελβετία και το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα σήμερα είναι αυτόκλητους σωτήρες».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης δεν έχει καμία ευθύνη

Αναφορικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαμάχη μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του Γρηγόρη Βάρρα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως «τίποτα από όσα είπε ο κ. Βάρρας δεν είναι είδηση. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ αξιολόγησε τα στοιχεία και έκρινε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη του κ. Βορίδη».

«Είναι άδικο να του αποδίδεται πολιτική ευθύνη, όταν εφάρμοσε αποφάσεις που είχε υποδείξει η διοίκηση της προηγούμενης κυβέρνησης», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «τοξική πολιτική κουβέντα».

Σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών και κτηνοτρόφων, τόνισε ότι «δρομολογούνται και θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με τις κύριες πληρωμές να ολοκληρώνονται τον Νοέμβριο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «στόχος είναι αφενός οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν τα λεφτά τους, και αφετέρου να τιμωρηθούν όσοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και οι πραγματικοί μπαταχτσήδες θα πληρώσουν».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη αποφασίζει, όχι η κυβέρνηση

Τέλος, αναφερόμενος στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που ζητά κάτι για το παιδί του», προσθέτοντας όμως πως «κάποιοι βλέπουν στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού μια ευκαιρία πολιτικής ανάδειξης».

Ερωτηθείς γιατί χρειάστηκαν 23 ημέρες για να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «οι αποφάσεις αυτές είναι αποκλειστικά θέματα της Δικαιοσύνης».

«Η Δικαιοσύνη έδωσε τις απαντήσεις της, με τους χρόνους της, που αξιολογούνται από τον κόσμο. Δεν πέρασε όμως το σχέδιο κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης, με πρώτη την κυρία Κωνσταντοπούλου, να παίξουν καθυστερήσεις με τη δίκη», κατέληξε.

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