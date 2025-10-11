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Θεοδωρικάκος: Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή με τη συμμετοχή και τη συνοχή της κοινωνίας
Πολιτική
15:10 - 11 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος: Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή με τη συμμετοχή και τη συνοχή της κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υποδέχθηκε σήμερα στη Βουλή την Αδελφότητα Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ο Ταξιάρχης», στο πλαίσιο επίσκεψης και ξενάγησης των μελών της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Συνομίλησε με τα μέλη της Αδελφότητας για τον ρόλο και τη λειτουργία της Βουλής και αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου μεταξύ πολιτών και θεσμών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως η πολιτική πρέπει να κινείται από αξίες, με πρώτη τον πατριωτισμό και την αντιμετώπιση του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος. «Γι’ αυτό ρίχνουμε βάρος στη νέα γενιά, στο να έχει ευκαιρίες για τη ζωή της στην Ελλάδα, σε μια πιο παραγωγική οικονομία που είναι προϋπόθεση για την ασφάλειά μας», σημείωσε.

Επεσήμανε ότι η δημοκρατία αντλεί τη δύναμή της από τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή, τονίζοντας: «Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν εχθροί. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πολιτικοί αντίπαλοι που, πιστεύω, όλοι έχουμε κοινό κίνητρο: να κάνουμε κάτι καλύτερο για την πατρίδα. Όταν ο διάλογος γίνεται με σεβασμό και με επίγνωση της ευθύνης, η Δημοκρατία μας γίνεται πιο δυνατή».

Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συνάντηση με ανθρώπους που διατηρούν άσβεστη τη μνήμη και τις αξίες του Ελληνισμού της Πόλης. «Η Κωνσταντινούπολη είναι ταυτισμένη με τη μνήμη και τη διαδρομή του Έθνους μας – με δόξες, τραγωδίες και βαθιές αλλαγές που σημάδεψαν την ψυχή του Ελληνισμού», τόνισε, σημειώνοντας ότι «η ιστορική μνήμη και η ενότητα του λαού μας αποτελούν δύναμη για το μέλλον. Η πατρίδα είναι το πρώτο πράγμα που μας ενώνει όλους».

Η Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Τούλα Μουζάκα ευχαρίστησε θερμά τον κ. Θεοδωρικάκο για τη φιλοξενία και τη στήριξη της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι «η παρουσία του Υπουργού στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: ότι οι δεσμοί των πολιτών με τους θεσμούς παραμένουν ζωντανοί και ουσιαστικοί». Εκ μέρους της Αδελφότητας, προσέφερε στον Υπουργό Ανάπτυξης το βιβλίο «Η Ιστορία του Μεγάλου Ρεύματος» του Βασιλείου Σταυρίδου, που αποτυπώνει την πορεία και τις μνήμες ενός τόπου με βαθιές ρίζες στον Ελληνισμό της Πόλης.

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