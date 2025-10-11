Κατρακυλάει η αγορά crypto καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας - Απώλειες $900 δισ.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς, σημείωσε περαιτέρω απώλειες την Παρασκευή, μετά την κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι αγορές κρυπτονομισμάτων «έχασαν» 900 δισεκατομμύρια δολάρια καθώς το Bitcoin κατρακύλησε σε τριμηνιαίο χαμηλό.

Η τιμή του Bitcoin υπέστη μια ξαφνική και επώδυνη πτώση το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο της από τις αρχές Ιουλίου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αυξάνει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ στο 100% και επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές «οποιουδήποτε και όλων των κρίσιμων λογισμικών», σε αντίποινα για τους πρόσφατα ανακοινωμένους περιορισμούς από την Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την τεχνολογία και άλλες βιομηχανίες. Η αντιπαράθεση αυτή συγκλόνισε τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, με τον δείκτη S&P 500 να υποχωρεί πάνω από 2%.

Το γεγονός αυτό έγινε η μεγαλύτερη ημερήσια εκκαθάριση στην ιστορία, με περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια δολάρια να «καταστρέφονται», ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατέρρευσε κατά 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε κάποια στιγμή.

Η εβδομάδα είχε ξεκινήσει θετικά για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, με άλμα πάνω από 124.000 δολάρια την Κυριακή και φτάνοντας τα 126.000 δολάρια τη Δευτέρα, νέο ιστορικό υψηλό.

Στις επόμενες μέρες το Bitcoin έχασε λίγη δυναμική, παραμένοντας όμως πάνω από 120.000 δολάρια και ακόμη και πάνω από 122.000 δολάρια την Παρασκευή. Στη συνέχεια ήρθε η προειδοποίηση του Τραμπ προς την Κίνα, προκαλώντας χάος στις αγορές.

Οι συνέπειες στις υπερ-μοχλευμένες αγορές κρυπτονομισμάτων ήταν καταλυτικές. Μέσα σε λίγες ώρες, το Bitcoin κατρακύλησε από τα 122.000 δολάρια σε λίγο πάνω από 101.000 σε ορισμένα χρηματιστήρια και 105.000 σε άλλα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του σε πάνω από τρεις μήνες. Ακολούθησαν και τα περισσότερα altcoins.

Οι συνολικές εκκαθαρίσεις έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία μέρα, με πάνω από 1,6 εκατομμύρια traders να επηρεάζονται.

Το BTC ανέκτησε κάπως το έδαφος και πλέον κινείται γύρω στα 112.000 δολάρια, παραμένοντας όμως 8% χαμηλότερα μέσα στην ημέρα. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ανέρχεται στα 2,235 τρισεκατομμύρια δολάρια, με το ποσοστό κυριαρχίας του στις altcoins να είναι 58%.

Η Κατρακύλα των Altcoins

Παρά τη μεγάλη πτώση του BTC, η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη για ορισμένα altcoins. Το Cardano (ADA) υποχώρησε πάνω από 65% από την κορυφή έως τον πάτο, φτάνοντας σε ετήσιο χαμηλό κάτω από 0,30 δολάρια. Παρότι τα περισσότερα altcoins έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά τους, παραμένουν σε σημαντικές απώλειες.

Ethereum (-12%), XRP (-12%), Solana (-16%), Dogecoin (-22%), Chainlink (-19%), Stellar (-12,6%) και SUI (-21%) είναι μερικά παραδείγματα διψήφιων απωλειών. Το Zcash (ZEC) αποτέλεσε εξαίρεση, αυξάνοντας 12% στα 255 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων υποχώρησε κατά 900 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τις πιο σκοτεινές ώρες της πτώσης, φτάνοντας τα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος και πλέον ξεπερνά τα 3,8 τρισεκατομμύρια, παραμένοντας όμως 400 δισεκατομμύρια χαμηλότερα από χθες.