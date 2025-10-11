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Πατούλης για δωρεά Οργάνων: Για πολλούς η μεταμόσχευση δεν είναι επιλογή, είναι η μόνη ευκαιρία να ζήσουν
Υγεία
14:45 - 11 Οκτ 2025

Πατούλης για δωρεά Οργάνων: Για πολλούς η μεταμόσχευση δεν είναι επιλογή, είναι η μόνη ευκαιρία να ζήσουν

Reporter.gr Newsroom
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O Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, απεύθυνε μήνυμα το οποίο αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων και μας καλεί να σκεφτούμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας: να χαρίσουμε ζωή.

Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη: Δωρεά Οργάνων – Περισσότερη Ζωή:

«Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,

Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα σώζονται χάρη στο ανεκτίμητο δώρο της μεταμόσχευσης. Μια πράξη ιατρική, αλλά πάνω απ’ όλα βαθιά ανθρώπινη, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση της είναι η δωρεά οργάνων.

Πίσω από κάθε μεταμόσχευση, υπάρχει κάποιος που έδωσε ζωή μέσα από το δικό του τέλος. Υπάρχει ένας άνθρωπος – ένας ήρωας – που πήρε μια απόφαση εν ζωή: να δωρίσει τα όργανά του μετά θάνατον και να προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς συνανθρώπους μας.

Για πολλούς ασθενείς, η μεταμόσχευση δεν είναι επιλογή, είναι η μόνη τους ευκαιρία να συνεχίζουν να ζουν.

Αν κάποτε εμείς ή κάποιος δικός μας χρειαζόταν ένα μόσχευμα για να συνεχίσει να ζει, δεν θα ευχόμασταν να υπάρξει κάποιος που θα έκανε αυτή τη γενναία πράξη;

Η συνέχιση της ζωής βρίσκεται στα χέρια μας. Σε μια κοινωνία υπέρ της δωρεάς οργάνων, οι λίστες αναμονής θα εξαλείφονταν και κάθε ασθενής θα έβρισκε μόσχευμα όταν το χρειαζόταν.

Με μια απλή κίνηση, μπορούμε να δηλώσουμε την επιθυμία μας να γίνουμε δωρητές οργάνων.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς λειτουργεί η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων, επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ):

Αν θέλεις να εγγραφείς τώρα ως δωρητής ή δωρήτρια, μπες εδώ: https://www.eomdonors.gr/eom/

Συζήτησε αυτή σου την απόφαση με την οικογένειά σου. Είναι πολύ σημαντικό, οι δικοί σου άνθρωποι, να γνωρίζουν την επιθυμία σου αυτή.

Στη Δωρεά Οργάνων, η ελπίδα επιβίωσης έρχεται μέσα από τον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Μοιράσου το».

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